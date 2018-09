SEOUL – Kim Jong Dae alias Chen ‘EXO’ mendapat pujian besar dari Steve Barakkat, pianis dan komposer kelas dunia asal Kanada. Barakkat dikenal rutin menggelar pertunjukan di Korea sejak tahun 1995.

Ia tercatat telah menghelat lebih dari 100 kali pertunjukan di Negeri Ginseng tersebut. Jenis musik yang disuguhkan Barakkat juga terbilang sesuai untuk telinga warga Korea. Tak heran bila kehadirannya selalu dinanti dan karyanya bisa selalu dinikmati.

Baca juga: Hobi Menulis, Melly Goeslaw Produseri Web Series Nawangsih

Selama lebih dari dua dekade, Steve Barakkat juga aktif berkolaborasi dengan musisi-musisi besar Korea Selatan. Wheesung, John Park, dan SNSD tercatat pernah menjadi rekan duetnya di atas panggung.

Meski sudah sering berkolaborasi dengan musisi Korea, namun belum lama ini Barakkat mengaku, sangat menyukai Chen ‘EXO’. Ia mengaku kagum dengan kemampuan, bakat, serta semangat bermusik yang dimiliki Chen.

Steve Barakkat dan Chen pertama kali berkolaborasi di satu panggung pada 2016. Saat itu, keduanya berduet menyanyikan lagu Imagine, milik John Lennon.

Jelang keberangkatannya ke Korea untuk menggelar pertunjukan, Barakkat mengunggah foto lama dirinya bersama Chen. Dalam tiga foto yang diunggah, keduanya terlihat begitu akrab dan bahagia. Bersama unggahan itu, Barakkat tidak lupa memuji Chen yang selalu ia banggakan dan kagumi.

“Saat sedang mempersiapkan konserku selanjutnya di Korea Selatan. Aku menemukan foto-foto keren dari konserku sebelumnya di Korea bersama Chen yang luar biasa. Kenangan yang indah! Sampai bertemu beberapa hari lagi! Aku sangat bersemangat untuk kembali (ke Korea),” tulisnya seperti dikutip Okezone dari akun Twitter sang musisi, Minggu (9/9/18).

While preparing my upcoming concert in South Korea, I found some cool pictures of my previous concert production in Seoul with the amazing Chen! Great memories. See you all in a few days! I'm excited to come back! #collaboration #EXO #chen #KPOP #memories #Korea #imagine #UNICEF pic.twitter.com/8SS4cAW7bp— Steve Barakatt (@SteveBarakatt) August 28, 2018