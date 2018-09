JAKARTA - Bersolek atau berdandan dengan menggunakan make up awamnya dilakukan oleh para wanita agar terlihat lebih cantik. Namun hal itu tak berlaku bagi salah satu aktris cantik Olivia Jensen Lubis atau biasa disapa Olivia Jensen.

Malahan, aktris 25 tahun ini lebih memilih untuk berolahraga ketimbang harus berdandan dengan make up. Pasalnya, berdandan atau make up menjadi suatu hal yang ribet bagi Olivia Jensen. Bahkan dirinya terbilang wanita yang jarang berdandan lho.

“Kalau disuruh pilih make up, apa olahraga, gue lebih pilih olahraga. Gue enggak perlu dandan kadang kalau gua gatel pengin garuk cuci muka banyak proses yang harus dilaluin,” kata Olivia Jensen saat dijumpai di kawasan SCBD, Jakarta Selatan belum lama ini.

“Olahraga, yaudah yang penting mandi tinggal olahraga,” sambungnya.

Lebih lanjut, Olivia Jensen menjelaskan bahwa dirinya sedari dulu memang tak begitu tertarik dengan make up. Bahkan dirinya pun tak masalah bila fotonya tanpa make up beredar luas di media sosial.

“Gue juga enggak terlalu suka banyak make up ya, emang gue dasarnya enggak suka make up, karena make up kadang ribet, kayak butuh waktu. Berapa lama abis itu dihapus, jadi gua kalau make up yang sederhana jadi enggak khawatir,” paparnya.

Menggeluti dunia olahraga memang kini tengah digeluti oleh Olivia Jensen. Apalagi dengan berolahraga, ia mengakui banyak manfaat yang kini didapatnya.

“Saat ini aku lagi seneng banget nyobain berbagai macam olahraga. Jadi tiap hari beda-beda ada yang pernah atau belum pernah aku lakuin,” imbuhnya.

“Setiap olahraga juga kan dapet benefitnya masing-masing, jadi kalau aku nyobain olahraga, atau olahraga beda-beda itu bisa ngebangun kekuatan yang beda juga,” tukasnya.

(sus)