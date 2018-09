LOS ANGELES - Meski sudah tercatat sebagai salah satu solois muda tersukses di ranah Hollywood, tapi Justin Bieber nyatanya tetap memetik pelajaran dari seniornya. Hal itu lah yang terlihat saat Justin melihat sepak terjang dua pendahulunya, Beyonce dan Eminem, di industri musik dunia.

Dikutip Sindonews, Jumat (7/9/2018), kesuksesan Eminem dan Beyonce merilis album baru secara mendadak atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ternyata membuat Justin terinspirasi. Mantan kekasih Selena Gomez ini pun berencana bakal merilis album dengan cara yang sama.

“Dia ingin merilis album barunya sebagai sebuah kejutan jadi dia tidak perlu khawatir untuk memenuhi tanggal rilis. Dia menikmati apa yang dilakukan Beyonce dan Eminem dengan musik dan dia ingin mengikuti cara itu untuk masa depannya,” papar sebuah sumber kepada HollywoodLife.

Sebagai album kejutan, tidak ada tanggal rilis album itu yang diumumkan. Sehingga fans pun harus menanti.

Sumber itu menuturkan, saat ini Justin memang sedang sibuk mengurus persiapan pernikahannya sehingga kariernya agak tersendat. Meski begitu, dia masih berniat untuk menyanyi.

“Dia masih cinta musik, dia masih rekaman dan menulis lagi serta memastikan menjadi bagian dari vokal suara di lagu baru yang dia buat bersama DJ Khaled, tapi kalau terkait album baru, masih jauh tapi itu akan terjadi,” ujar sumber.

Laporan ini tentu mengejutkan para fans setelah Justin sebelumnya mengatakan tidak akan merilis musik baru sampai pernikahannya berlangsung. Tapi, dia muncul di beberapa lagu milik orang lain seperti No Brainer milik DJ Khaled dan Despacito.

Album terakhir Justin, Purpose, dirilis pada 13 November 2015. Album itu sukses dengan langsung debut di posisi No 1 Billboard 200 dengan 522.000 unit. Album dinominasikan untuk Album of the Year dan Best Pop Vocal Album Grammy Awards 2016.

