Dia di beri nama oleh kami “Tjokorda ngurah rayidaru Kerthyasa “ Hidup mu di mulai anak lelaki ku tersayang. Betah hampir 42 minggu di dalam rahim ini. Dengan proses tak di sangka begitu cepat tak lebih dari dua jam rayidaru terlahir dengan cara normal pada tgl 2 sept 2018. Selamat datang bayi kecil ku.

A post shared by Happy Salma (@happysalma) on Sep 4, 2018 at 4:56am PDT