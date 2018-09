SEOUL – 3 September 2018 menjadi hari peringatan empat tahun mendiang EunB dan Rise Ladies’ Code meninggalkan dunia ini. Kedua idol itu meninggal setelah kecelakaan mobil pada 3 September 2014.

Untuk mengenang empat tahun kepergian sahabat mereka, ketiga personel Ladies’ Code mempersembahkan sebuah lagu yang sudah mereka rilis sejak lima tahun lalu. Lagu tersebut berjudul I’m Fine Thank You.

Terkhusus untuk mengenang EunB dan Rise, Zuny, Sojung, dan Ashley menyanyikan kembali lagu tersebut dan juga dengan bahasa isyarat di acara milik Dingo Music.

Ketiga personel Ladies’ Code terlihat menggunakan busana serba putih, dari baju hingga sepatu yang mereka pakai.

Dalam video tersebut, terlihat wajah personel Ladies’ Code yang memancarkan kesedihan sembari menyanyikan lagu yang memiliki lirik indah itu. Ketika bagian EunB dan Rise di lagu itu tiba, Zuny, Sojung, dan Ashley memilih untuk tidak menyanyikan atau mengcover bagian sahabat mereka itu.

Di bagian akhir video, tampak pesan dari ketiga personel Ladies’ Code untuk mendiang EunB dan Rise. Pesan Sojung berbunyi, “Kalian baik-baik saja, kan? Makan apapun yang kalian mau di sana! Mari bertemu lagi. Datanglah ke mimpiku.” Seperti dilansir dari Soompi.

Sementara itu, Zuny menuliskan, “Unnie~ hidup dengan bahagia di sana, dan jangan mengkhawatirkan kami. Aku tidak akan lupa dan selalu mengingat kalian. Aku cinta kalian.”

Ashley meyakinkan diri mereka sendiri dan penggemar bahwa Ladies’ Code akan selamanya berlima. “Ladies’ Code selamanya berlima. Selalu dan selamanya di hati kami. Rise, EunB, aku cinta kalian,” begitu bunyi pesan Ashley.

Ini bukan pertama kalinya bagi ketiga personel Ladies’ Code melakukan tribut untuk kedua sahabatnya. Ladies’ Code dan tim pernah merilis video klip lagu I’m Fine Thank You, pada 15 September 2014. Video klip tersebut dipenuhi cuplikan-cuplikan video kebersamaan personel Ladies’ Code. Dan wajah EunB serta Rise mendominasi video klip itu.

Di tahun 2015, Ladies’ Code mengadakan konser memorial dan tribut untuk EunB dan Rise serta merilis lagu tribut yang berjudul I Will Smile Even If It Hurts pada 7 September 2015.

