SEOUL – Satu grup lagi dari SM Entertainment siap comeback, yakni SHINee. Keempat personel SHINee dikabarkan akan merilis album bulan September ini.

Album yang akan dirilis oleh Onew cs ialah album penutup dari trilogi The Story of Light yang sudah dirilis sejak Mei 2018. Sesuai dengan tugasnya sebagai penutup, album ini diberi judul "The Story of Light' Epilogue".

Album Epilogue ini akan berisi sebanyak 16 lagu, dengan 15 lagu yang sudah dirilis sebelumnya dalam trilogi The Story of Light. Jadi, Onew, Key, Minho, dan Taemin hanya akan menambah satu lagu baru Epilogue.

Dikabarkan, lagu yang menjadi andalan di album kali ini berjudul Countless. Lagu tersebut mengusung genre R&B dengan nuansa musik tropical house yang segar dan terasa cocok dengan suara keempat personel SHINee.

Countless juga akan disisipkan beat groovy dengan harmonisasi suara empat personel SHINee sebagai suara utamanya. Lagu ini juga akan menggunakan lirik yang menyenangkan. Rencananya, enam hari lagi Countless akan rilis, yakni pada 10 September 2018 mendatang di seluruh situs musik online.

Ternyata, lagu ini sudah dinyanyikan SHINee dan diperdengarkan kepada seluruh SHINee World (fans SHINee) di acara fanmeeting mereka yang bertajuk The SHINING Party pada 1-2 September 2018.

Sebelumnya, SHINee sudah aktif promosi album trilogi mereka di pertengahan tahun 2018. The Story of Light Ep. 1 membuka serial trilogi itu. Episode 1 dirilis pada 28 Mei 2018, yang juga sebagai hadiah memeringati sepuluh tahun SHINee berkarier. Good Evening menjadi lagu andalan.

Hanya berselang dua minggu, pada 11 Juni 2018, SHINee merilis episode 2 dari trilogi album dengan lagu andalan berjudul I Want You. Pada 25 Juni 2018, Minho cs merilis episode 3 dengan lagu andalan Our Page.

Lagu tersebut memiliki lirik penuh makna dengan tempo dan nada yang lebih soft dibanding dua lagu andalan yang dirilis lebih dulu. Our Page menjadi lagu yang didedikasikan SHINee untuk mendiang Jonghyun yang pergi meninggalkan dunia ini pada 18 Desember 2017 lalu.

(LID)