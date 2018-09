JAKARTA - Isyana Sarasvati memberikan penampilan spesial ketika Indonesia menggelar acara pesta penutupan Asian Games 2018. Pada kesempatan itu, Isyana membawakan sebuah lagu baru Asia’s Who We Are.

Lagu tersebut konon memang diciptakan khusus oleh Isyana untuk penutupan Asian Games. Penampilan apik dengan tata cahaya panggung menawan membuat aksi Isyana tak terlupakan. Riuh penonton yang memadati Gelora Bung Karno menambah kemeriahan penutupan Asian Games 2018.

“Makasih makasih banget pokoknya aku senang banget karena ini lagu yang memang khusus aku ciptakan untuk Asian Games yang berjudul Asia’s Who We Are ini terus Alhamdulillah bisa aku nyanyikan di penutupan closing Asian Games kemarin,” kenang Isyana.

Tampil di hadapan ribuan penonton dan atlet yang sudah berjuang membuat Isyana merasa terharu. Penyanyi kelahiran Bandung ini bahkan mengaku berkaca-kaca ketika tampil di atas panggung.

“Itu juga aku di panggung sebenarnya udah berkaca-kaca banget karena ya gimana ya rasanya bisa nyanyi di depan ribuan orang terus juga banyak atlet-atlet dan volunteers yang sudah berjuang dari kemarin. Ya seneng banget sih,” sambungnya.

Indonesia sendiri berhasil menjadi tuan rumah yang baik pada ajang Asian Games tahun ini. Selain itu, Tim Merah Putih sukses duduk di peringkat empat klasmen akhir.

