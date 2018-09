JAKARTA - Indonesia sukses menghelat Asian Games 2018 dengan aman, damai, dan meriah. Pesta upacara pembukaan dan penutupan Asian Games yang megah bahkan dianggap sebagai satu prestasi tersendiri bagi Indonesia.

Berbeda dengan upacara pembukaan, acara penutupan Asian Games kemarin banyak dihiasi oleh musisi top dari Asia. Para boyband seperti Super Junior dan iKon menambah kemeriahan pesta dengan aksi memukaunya.

Isyana Sarasvati menjadi penyanyi dalam negeri yang juga tampil di acara kemarin. Ia bahkan merasa bangga bisa tampil sepanggung dengan musisi-musisi kenamaan seperti itu.

“Bisa sepanggung sama musisi-musisi dari Korea, dari India, itu adalah suatu kebanggaan untuk kita semua, untuk temen-temen kita juga. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat ramah juga,” kata Isyana saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018).

Pelantun lagu Tetap dalam Jiwa ini bahkan sempat membuat iri masyakarat Indonesia ketika mengunggah foto bersama Siwon, salah satu personel Super Junior. Siwon dianggap sebagai sosok yang ramah dan baik hati ketika ditemui di belakang panggung.

“Kita juga sempat ketemu di backstage, baik banget, humble banget, jadi ya seneng banget aja,” ujarnya sambil berbunga-bunga.

Kejutan juga dihadirkan oleh Isyana dengan membawakan lagi Asia’s Who We Are di acara penutupan kemarin. Lagu itu adalah lagu baru yang memang sengaja ia ciptakan untuk Asian Games 2018.

