JAKARTA - Closing ceremony Asian Games 2018 yang dihelat pada malam ini (2/9/2018) memang diikuti oleh berbagai macam golongan masyarakat, salah satunya adalah kaum selebriti, salah satunya adalah Chacha Frederica.

Dalam foto yang diunggah pada akun Instagramnya, wanita yang berusia 28 tahun tersebut rela menerjang hujan yang deras demi menyaksikan acara penutupan Asian Games 2018 secara langsung di Gelora Bung Karno (GBK).

"Assalamualikum semuanya.. yg lg keujanan mau nonton closing ceremony asian games 2018.. kitaa jugaa.. ujan?... senyumin aja ..MashaAllah," tulis Chacha Frederica.

Diunggahan foto selanjutnya, Chacha Frederica memperlihatkan senyum lebarnya saat ia dan teman-temannya telah berhasil masuk ke tempat acara. Difoto yang lain, wanita dengan nama asli Wynne Frederica memperlihatkan kondisi mereka ketika menerjang hujan.

"This is our moment.. tetap fokus 1 titik.. Ayo bikim closing ceremony inj jadi trending topik di dunia .. #asiangames2018 #jakarta #indonesiamenang #indonesiabisa #indonesiabersatu #banggaindonesia #pahlawanolahraga #olahragasatukankita #sejarah #closingceremony," tulisnya lagi.

Melihat foto-foto tersebut, netizen pun langsung membanjiri kolom komentar. Banyak dari mereka merasa sangat salut dengan Chacha Frederica yang rela menerjang hujan demi mendukung dan menyaksikan secara langsunv perhelatan akbar itu.

"Masyaallah... Kalian hebat banget kk @chafrederica dan yang lain masih setia untuk mendukung indonesia_semoga keberkahan selalu bersama kalian aamiin... ๐Ÿ˜Š," tulis akun @raisya2712_.

"Lucu banggeettttt siiihh kaliaaannn ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ @chafrederica @dierabachir @fitrop," tambah akun @firstialdiyat.

