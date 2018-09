JAKARTA - Kabar duka tengah menyelimuti pedangdut Dewi Sanca. Pasalnya, sang ibunda yang bernama Tjasmirah telah meninggal dunia pada Minggu dini hari (2/9/2018) di Pemalang, Jawa Tengah.

Menurut Dewi Sanca, sang ibunda harus meninggal diusia 70 tahun lantaran penyakit asma yang sudah akut dan juga paru-paru yang telah dideritanya sejak 2 bulan yang lalu.

“Asma menahun. Sejak aku SMA. Tambah lagi 2 bulan terakhir paru-paru,” ungkap Dewi Sanca saat dihubungi awak media melalui sambungan telefon, Minggu (2/9/2018).

- Baca Juga: Laporkan Ancaman Pembunuhan, Dewi Sanca Bantah Cari Sensasi

Dikarenakan mengidap penyakit yang tergolong serius, wanita 34 tahu. Ini mengungkapkan kalau ibundanya sempat dilarikan ke klinik. Namun dikarenakan sulit untuk meminum obat, maka sebulan yang lalu pun akhirnya harus dirawat di rumah sakit.

“Pernah ke klinik. Cuma mamah susah minum obat. Selalu dibuang kalau disuruh minum. Susah jadinya. Yang terakhir sebulan lalu, sempat muntah darah,” paparnya.

“Seminggu yang lalu ke klinik. Cuma tadi malam jam 2 belum sempat, sudah tidak ada,” tambah Dewi Sanca.

Rencananya, jenazah sang ibunda akan dimakamkan siang ini di Pemalang, Jawa Tengah. Oleh sebab itu, kini Dewi Sanca sedang dalam perjalanan ke sana. Kendati demikian, ia pun tidak menuntut untuk ditunggu kehadirannya jika ibundanya harus segera dikebumikan.

“Ya di Pemalang. Di tempat kakak-kakak ku di Pemalang. Saya sedang on the way ke Jawa. Hari ini habis ashar (dimakankan), kalau aku sampai insya Allah ketemu. Tapi kalau telat beliau dimakamkan secepatnya di Pemalang,” tutupnya.

(edh)