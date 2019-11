JAKARTA - Lima besar kontestan KDI 2018 telah ditentukan dalam pertunjukan yang berlangsung semalam. Disiarkan secara langsung dari Studio MNC TV Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat 32 Agustus 2019, para peserta tentunya sangat berusaha untuk tampil maksimal demi lolos ke babak berikutnya.

Sayangnya, Joko, kontestan asal Lubuk Pakam dinyatakan harus terjemput dari babak Kontes KDI 2018. Perolehan jumlah vote SMS dan likes terendah dari para pemirsa dan juri tadi malam, membuat Joko harus pulang dan gagal masuk kelima besar.

Pada malam hari tadi, kontestan ditantang unutuk menyanyikan lagu-lagu Old, Tribute to Rita Sugiarto, New, lagu yang baru langsung dari penciptanya, dan juga membawakan lagu yang di request dari netizen melalui akun Instagram official MNCTV.

Malam tadi KDI 2018 juga kedatangan ke-11 Timnas atlet Pencak Silat yang berhasil mendapatkan emas pada Asian Games 2018 beberapa waktu lalu. Mereka juga menunjukkan bagaimana cara bela diri kepada para juri dan para host.

Kejutan juga tak hanya datang untuk penonton dan para juri, salah satu peserta asal Banten, Mus Brother bahkan dipertemukan oleh ibu dan adiknya di atas panggung KDI untuk pertama kalinya dalam hidup. Sebab, saat ayahnya pergi, sang adik yang bernama Dilla diketahui masih berada dalam kandungan sang ibu.

Pada awal acara Iis Dahlia, Beniqno, dan Master Bertha nampak menjagokan Ardea yang dalam babak Tribute to Rita Sugiarto menyanyikan lagu berjudul Tersisih. Pasalnya, peserta yang berasal dari Sumenep ini mampu untuk membawakan lagu milik Rita Sugarto secara baik dengan gayanya tersendirin

"Kamu menyanyi dengan gaya kamu sendiri. Cuma sedikit saja dan tidak banyak koreksi dari saya," ungkap Mama Iis.

Sementara itu, pada tantangan yang di berikan di babak kedua, yakni menyanyikan lagu request netizen melalui akun Instagram official MNCTV, para juri mengaku sangat kagum dengan penampilan Delima. Membawakan lagu berjuduk Sebelas Dua Belas, kontestan asal Tanjung Balai ini mampu menjadi primadona para juri.

"Alasan saya pilih Delima karena di saya tidak ada catatan atas kesalahannya. Kalau yang lainnya ada, jadi saya pilih Delima di babak ini," ujar Ayu Ting Ting.

Pada tantangan terakhir yakni Lagu dari Sang Pencipta, Mus Brother diadu dengan Ardea dan membawakan lagu berjudul Bintang. Selanjutnya ada Abi dan Delima dengan Cinta Terlarang, dilanjutkan dengan Janwar dan Joko yang menyanyokan lagu berjudul Takdir Cinta. Para pencipta lagupun ikut menilai siapa saja yang lebih unggul dalam tantangan terakhir, diantaranya Mus Brother, Abi, dan Janwar.

Tersisihnya Joko dari KDI 2018, membuat Ardea (Sumenep), Janwar (Sinjai), Abi (Sidrap), Mus Brother (Medan) dan Delima (Tanjung Balai) berhasil masuk dalam lima besar kontes dangdut terbesar di Indonesia tersebut.

