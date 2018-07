We will be closed as there was a fire in a different unit within the building where Xiao Zhan operates. Luckily nobody was hurt. We're sorry for the inconvenience - We will keep you updated. 건물내 타매장 화재로 인해 샤오짠 당분간 영업을 휴무해야 합니다. 인명피해는 다행이도 없었습니다. 빨리 복구해 찾아뵙도록 하겠습니다. 이용에 불편을 드려 죄송합니다. #샤오짠 #xiaozhan #공지 #압구정맛집

A post shared by Xiao Zhan 小站 (@xiaozhaneats) on Jul 2, 2018 at 12:28am PDT