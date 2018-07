AKAD ♥️ Alhamdulillah semua berjalan lancar dan penuh cinta, terimakasih atas semua doa & dukungan nya. Mohon doa nya agar kami selalu dapat saling mencintai, saling membahagiakan, dan saling membimbing selama nya ♥️🙏🏼 . Wedding details : Managed by : @kiranaweddingplanner Makeup by : @redberrywedding @erniaredberry Attire Akad by : @dindin_nurdiansyah Hairdo by : @bayuade Decoration by : @theatmadjas Catering : @zulfataste Box mahar : @kanaya_seserahan Foto & Video : @thepotomoto & @klasikphotography Musik by : @myaltomusic MC : @donni_mc @mimingsuwandi Nails : @smoochbeautybar Wedding Ring : @jewelleryanda

A post shared by Erica putri (@ericaputrii) on Jul 1, 2018 at 11:24pm PDT