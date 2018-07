SEOUL - Drama terbaru SBS, 30 but 17 siap memasuki proses syuting. Para pemain utama dan karakter pendukung pun telah melakukan tahap pembacaan naskah untuk pertama kali, pada 2 Juli 2018.

Lengkapnya, pembacaan naskah dihadiri oleh sutradara, penulis skenario, staf produksi, serta deretan pemain. Shin Hye Sun, Yang Se Jong, Ahn Hyo Seop, Ye Ji Won, Wang Ji Won, Yoon Sun Woo, Jung Yoo Jin, Jo Hyun Sik, Lee Do Hyun, dan Jo Yoo Jung adalah beberapa di antaranya.

Pihak produksi mengungkapkan, proses pembacaan naskah berjalan dengan lancar selama 4 jam. "Itu adalah event menyenangkan. Para aktor menikmati saat-saat mereka mulai berakting bersama. Kami akan bekerja keras untuk membuat drama yang bisa dinikmati oleh pemirsa," tutur pihak produksi, seperti dilansir dari Soompi, Selasa (3/7/2018).

Sang sutradara, PD Jo Soo Won mengungkapkan, rasa antusiasnya melihat para aktor bertemu dan membaca skrip bersama-sama. “Itu lebih menyenangkan ketimbang mereka melakukannya sendiri. Aku pikir kami akan menghabiskan musim panas bersama."

Dalam drama ini, pemeran utama wanita diisi oleh bintang My Golden Life, Shin Hye Sun. Ia berakting sebagai Woo Seo Ri, seorang perempuan 30 tahun yang terbangun dari koma setelah 13 tahun. Sehingga, meski usianya telah matang, namun jiwanya masih sama ketika dia masih berumur 17 tahun. Kondisi itu membuat Woo sedih.

Dalam drama ini, Shin akan beradu akting dengan aktor Yang Se Jong, yang berperan sebagai Gong Woo Jin. Ia adalah pria lajang berusia 30 tahun yang bekerja sebagai desainer set panggung. Trauma masa lalu membuat Gong Woo Jin menjadi sosok anti-sosial. Menariknya, trauma itu berhubungan dengan kecelakaan yang dialami Woo Seo Ri.

Sementara itu pemeran pendukung diisi oleh, Ahn Hyo Seop yang berperan sebagai Yoo Chan, keponakan Gong Woo Jin. Meskipun terasing dari pamannya, dia adalah seorang pemuda yang hangat.

Sekadar informasi, naskah drama 30 but 17 digarap oleh Jo Sung He, penulis skenario di balik drama komedi romantis She was Pretty. Drama ini diperkirakan akan tayang pada 23 Juli 2018, pukul 22.00 KST, setelah penayangan Wok of Love.

(SIS)