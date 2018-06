JAKARTA – Hari ini, 29 Juni 2018 diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Ikut memperingati hari tersebut, aktor Surya Saputra mengungkapkan peran keluarga di dalam hidupnya.

Melalui akun Instagram pribadinya, suami dari penyanyi Cynthia Lamusu ini membagikan potret keluarga kecilnya. Bersama sang istri dan sepasang anak kembarnya, Surya menunjukkan wajah yang begitu bahagia.

Dalam foto yang diabadikan di halaman rumanya, terlihat Surya yang tengah duduk sembari menggendong si kecil Bima. Sementara itu, di depan Surya nampak Cynthia yang tengah memangku putri tercintanya.

Melengkapi unggahannya, aktor berusia 42 tahun itu menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Ayah dua anak itu pun nampak begitu bersyukur atas kehadiran keluarga di dalam hidupnya.

“Keluarga adalah anugrah yang harus dijaga dan dilindungi. Keluarga adalah cinta, di mana seharusnya setiap insan di dalam keluarga diliputi cinta. Keluarga adalah penyemangat hidup. Keluarga adalah rumah, di mana hati ini selalu pulang,” tulis Surya di unggahan Instagramnya, Jumat (29/6/2018).

“Keluarga adalah kalian kesayanganku. I love you, my family,” lanjut pemeran film Hang Out itu.

Di akhir unggahannya, Surya mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-25 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ayah dari Tatjana dan Bima ini juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berbahagia memperingati Hari Keluarga Nasional.

Keharmonisan keluarga Surya Saputra dan Cynthia Lamusu memang tak perlu diragukan lagi. Bahkan keduanya begitu sabar menunggu kehadiran malaikat kecil dalam hidup mereka. Penantian mereka akhrinya berbuah manis. Di usia pernikahan yang telah menginjak 8 tahun, Surya dan Cynthia baru dikaruniai sepasang anak kembar.

Ataya Tatjana Aisyah Putri dan Atharva Bimasena Saputra kini mengisi kebahagiaan rumah tangga Cynthia dan Surya. Keduanya nampak begitu bahagia atas kehadiran dua malaikat kecilnya itu. Baik Surya maupun Cynthia kerap mengunggah kebersamaannya dengan dua putra putri mereka.

Kini usia Tatjana dan Bima sudah menginjak satu tahun lebih. Keduanya nampak begitu aktif dan bahagia. Surya dan Cynthia pun begitu bersyukur atas perkembangan putra dan putri mereka.

