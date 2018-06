JAKARTA - Keponakan Agnez Mo yakni Chloe Xaviera rupanya terlibat dalam sebuah film yang bertajuk ‘Koki Koki Cilik’ karya rumah produksi MNC Pictures. Kendati demikian, Chloe menyebut bahwa ini kali pertama dirinya terlibat dalam hal akting.

Baca Juga: Keakraban Agnez Mo dan Chloe Xaviera Terungkap saat Promo Film Koki-Koki Kecil

Dalam film besutan Ifa Isfansyah ini, Chloe bakal berperan sebagai Audrey. Lantas bila diminta untuk memilih jadi penyanyi atau aktris, apa pilihan Chloe Xaviera?

“Kalau nyanyi, i really enjoy singing and dancing. Jadi dari dulu pas kecil nyanyi-nyanyi di dalam kamar, kadang my parents marah aku like screaming a lot. Tapi kalau akting is new for me. Jadi the first experience. Kalau singing kan udah enjoy,” kata Chloe Xaviera saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (28/6/2018).

Lebih lanjut soal berakting sendiri, Chloe rupanya masih akan belajar banyak. Tetapi tak menutup kemungkinan baginya untuk terjun kembali ke dunia akting. Yang terpenting baginya karakter yang diperankan cocok.

“Kalau akting just waiting menunggu tawaran lain yang datang. Tapi tentunya bakal lihat karakternya apakah bagus like you know dilihatin dulu. Sekarang lebih fokus di my singing carrier dulu,” sambungnya.

Sebelumnya, Agnez Mo yang mengetahui sang keponakan terjun dalam dunia hiburan Tanah Air sempat memberikan wejangan. Bahkan ia memberikan pesan agar Chloe harus siap secara mental jika benar-bentar ingin sukses di dunia hiburan.

"Saya selalu bilang sama dia (Chloe) apapun itu mental nomor satu. Seberapa beratnya dia harus tahu pasti ada jalan, makanya enggak boleh panik, enggak boleh stress sendiri tapi semua itu proses,” pesan Agnez Mo kala itu.

Baca Juga: Seohyun Jajal Profesi Chef dalam Drama Time

“Dan saya juga bilang sama dia harus appreciate dan embrace proses karena di zaman sekarang banyak banget lebih banyak orang yang pengen dapat semua hal dengan cara instan. Begitu tidak didapat dengan instan itu gagal gitu," tutup Agnez Mo.

(LID)