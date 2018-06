SEOUL - Aktor Ji Soo dikabarkan akan kembali menyapa penggemarnya lewat drama What's There to Know. Prain Global mengonfirmasi jika sang aktor mendapatkan tawaran untuk bermain dalam drama tersebut. "Namun saat ini, Ji Soo sedang melihat naskah drama tersebut," ujar agensi sang aktor seperti dilansir dari Soompi, Jumat (29/6/2018).

Jika nanti Ji Soo menerima tawaran tersebut, maka ini menjadi proyek pertamanya sebagai pemeran utama dalam drama. Sebelumnya, dia pernah menjadi pemeran utama dalam drama pendek Page Turner bersama aktris muda Kim So Hyun.

Baca juga: Tiket Konser Guns N' Roses Dibanderol Mulai Rp450.000, Panitia Lepas 40.000 Tiket

Seperti diketahui, aktor 25 tahun itu selalu menjadi second lead dan karakter pendukung dalam beberapa judul drama. Sebut saja Angry Mom, Cheer Up!, Doctors, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Fantastic, Strong Woman Do Bong Soon, dan Bad Guys.

Selain itu, drama ini akan menjadi proyek comeback Ji Soo setelah Bad Guys merampungkan masa tayangnya pada 16 Desember 2017. Dalam drama itu, dia berperan sebagai Han Gang Joo, pria setia yang masuk penjara meski tak melakukan kejahatan. Drama bergenre crime, thriller, dan laga itu mempertemukan Ji Soo dengan sejumlah aktor besar lainnya, seperti Park Jong Hoon, Joo Jin Mo, Yang Ik Joon, dan Kim Mu Yeol.

Sementara untuk pemeran utama wanita, kabarnya tim produksi meminang aktris Goo Hara. Content Y, selaku agensi Goo, menyatakan, artisnya tengah mempertimbangkan tawaran tersebut. Sama halnya dengan Ji Soo, What's There to Know akan menjadi debut Goo sebagai pemeran utama.

Baca juga: Comeback Juni 2018, Tiga Grup K-Pop Ini Raih Viewer Terbanyak

Mantan personel girl band KARA itu, terakhir berakting dalam Secret Love yang tayang pada 2014. Serial tersebut merupakan omnibus yang menampilkan kisah cinta pertama para personel KARA. Kala itu, Goo Hara dipasangkan dengan aktor D-Day, Kim Young Kwang.

Sementara itu, Ji Soo ditawari peran sebagai Kim Won Jun, seorang siswa SMA yang mendapat tawaran menjadi model. Sedangkan Goo Hara akan berakting sebagai Eun Ha Yool yang bertemu dengan Kim Won Jun lewat sebuah kompetisi modeling.

Sayangnya, belum banyak informasi tentang produksi drama tersebut. Namun yang pasti, What's There to Know merupakan remake dari webtoon dengan judul serupa karya Kim Jae Han.

(SIS)