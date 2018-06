LOS ANGELES – Ed Sheeran harus kembali menghadapi masalah terkait hak cipta dalam bermusik. Kali ini, penyanyi asal Inggris tersebut dituntut USD100 juta atau sekira Rp1,4 triliun karena diduga mengambil komponen dari lagu klasik Marvin Gaye, Let’s Get It On untuk hitsnya Thinking Out Loud.

Dalam tuntutannya, Sheeran diklaim meniru melodi, rhythm, harmoni, drum, bassline, backing chorus, tempo, syncopation dan looping dari lagu Let’s Get It On. Lagu Thinking Out Loud lantas menjadi salah satu lagu terbesar Sheeran ketika dirilis di tahun 2014 lewat album X.

Thinking Out Loud berhasil menduduki berbagai tangga lagu dunia hingga menempati posisi kedua di Billboard Hot 100. Secara penjualan, album X pun tercatat sudah terjual lebih dari 15 juta kopi.

Menurut laporan TMZ, Jumat (29/6/2018), gugatan hak cipta ini dilayangkan oleh Structured Asset Sales. Mereka membeli hak cipta lagu Let’s Get It On dari penulis aslinya, Edward Townsend, yang meninggal pada tahun 2003.

Ini bukan kali pertama Sheeran mendapatkan gugatan terkait hak cipta lagunya. Pada awal tahun, penyanyi berusia 27 tahun ini juga sempat digugat karena lagu yang ia ciptakan untuk Tim McGraw dan Faith Hill, The Rest of Our Life.

Pada tahun 2014, Sheeran kembali harus berhadapan dengan kasus serupa karena dituntut oleh dua penulis lagu, Thomas Leonard dan Martin Harrington. Pada saat itu, lagu Photograph dianggap meniru lagu yang mereka tulis di tahun 2009. Kasus tersebut berakhir di luar meja hijau namun persetujuan di antara kedua belah pihak tidak pernah dipublikasikan.

