JAKARTA - Setelah tahan pre sale tiket konser Guns N' Roses "Not In This Lifetime" Tour in Jakarta 2018 terjual habis. TEM dan UnUsUaL kembali membuka penjualan tiket reguler konser tersebut, pukul 11.00 WIB, hari ini (29/6/2018). Mereka menyebutkan jika akan ada lebih dari 40.000 tiket dari 8 kategori yang akan dijual.

“Ribuan fans banyak yang belum beruntung untuk mendapatkan tiket saat tahap pre sale. Maka kami menyarankan untuk melakukan pembelian tiket lebih awal dan memastikan agar fans mendapatkan tiket dari kategori yang mereka inginkan," imbuh Samantha Tzovolos, CEO Third Eye Management (TEM).

Sebagai informasi untuk fans, 8 kategori tiket yang dijual antara lain: VIP Paradise City, Orange Zone, Rock Zone A, Yellow Zone, Rock Zone B, Purple Zone, Upper Blue Zone, dan Upper Green Zone.

Untuk harganya, Upper Green Zone menjadi kategori tiket paling murah yang dibanderol dengan harga Rp450 ribu. Sementara, kategori Orange Zone, Rock Zone A, Yellow Zone, Rock Zone B, Purple Zone, dan Upper Blue Zone masing-masing dibanderol seharga Rp2 juta, Rp1,25 juta, Rp1 juta, Rp950 ribu, Rp750 ribu, dan Rp650 ribu. Sementara untuk VIP Paradise City menjadi tiket termahal dalam kategori ini yaitu seharga Rp5,5 juta.

Kemudian, untuk seat plannya, kategori Rock Zone A, Rock Zone B sama-sama bertipe festival atau berdiri. Sementara Orange Zone, Yellow Zone, Purple Zone, Upper Blue Zone, dan Upper Green Zone adalah seated atau duduk. Lalu, untuk kategori VIP Paradise City adalah seated dengan fasilitas yang lebih baik. Penonton akan memiliki akses ke pintu masuk VIP lobby khusus dan juga akses menuju fasilitas makanan dan minuman.

Konser “Not In This Lifetime” Tour in Jakarta 2018 diadakan pada 8 November 2018, di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Jakarta akan menjadi kota pembuka bagi konser Asia, yang akan ditutup tanggal 21 November 2018 di Hong Kong.

Band yang dibentuk pada 1985 ini telah memulai konser dunianya pada 26 Juni 2018 di Spanyol dan berlanjut ke Belanda Jerman Rusia, Estonia Norway, Swedia, Islandia, Denmark. Axl Rose cs mengakhiri rangkaian turnya di Johannesburg, Gauteng, Afrika Selatan, pada 29 November 2018. (edi)

