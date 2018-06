SEOUL – Memasuki pertengahan 2018, tak sedikit grup K-Pop yang merilis karya terbaru mereka. Pada Juni 2018 saja, ada beberapa grup populer yang comeback, di antaranya Wanna One, BLACKPINK, Momoland, dan NU’EST W.

Lalu siapa dari keempat grup ini yang sukses menarik perhatian terbesar pencinta musik K-Pop? Okezone mengurutkan capaian mereka berdasarkan jumlah penonton video musik terbesar di YouTube. Berikut ulasannya.

#3. Wanna One – ‘Light’

Kurang dari 6 bulan ke depan, boy band Wanna One akan bubar. Meski demikian, mereka rasanya enggan mengakhiri kebersamaan itu sebelum membuat sebuah ledakan. Hal itu dapat dilihat dari perilisan video musik Light yang sukses menembus 11,39 juta viewer di YouTube. Lagu yang terdapat dalam album spesial Wanna One '1÷χ=1 (UNDIVIDED)' itu bahkan sempat menempati puncak chart Music Bank dan The Show ketika dirilis pada 4 Juni 2018.

Baca juga: Paul Rudd Bingung dengan Promosi Ant-Man and the Wasp di Taiwan

(SIS)