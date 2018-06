SEOUL – Para penggemar aktor Nam Joo Hyuk tampaknya akan berseri-seri. Pasalnya, pria 24 tahun tersebut dikonfirmasi akan berakting dalam drama terbaru berjudul, A First Love For A First Time.

Koreaboo melaporkan jika dalam drama tersebut ia akan berperan sebagai seorang laki-laki berusia 20-an yang dikenal sebagai orang yang sempurna.

Akan tetapi dia menyembunyikan rasa sakit jauh di dalam dirinya. Drama ini akan menggambarkan kehidupan dan penderitaan yang dialami laki-laki berusia 20-an.

Drama tersebut akan menjadi kembalinya Nam di layar kaca, setelah membintangi The Bride of Habaek bersama dengan Shin Se Kyung. Drama tersebut, tayang pada 3 Juli 2017, di tvN.

- Baca Juga: Nam Joo Hyuk Ungkap Alasan Sumbang Beasiswa Senilai Rp380 Juta

Namun sayangnya, drama yang mengusung genre fantasi, romantis, dan komedi tersebut hanya mampu meraup rating rata-rata sekira 3,1 persen.

Lebih lanjut, sayangnya belum banyak informasi terkait produksi drama tersebut. Namun yang pasti drama A First Love For A First Time akan diarahkan oleh PD Oh Jun Suk. Ia merupakan tangan dingin dibalik kesuksesan drama Yongpal dan My Sassy Girls.

Seperti yang kita tahu dua drama tersebut mampu sukses mencuri perhatian publik. Yongpal misalnya, drama yang tayang pada 5 Agustus 2015, di SBS itu mampu meraih rating 20,4 persen diakhir penayangannya.

Menariknya, ia awalnya dijadwalkan untuk tayang dengan 16 episode, namun karena peringkat tinggi Yongpal diperpanjang dua episode. Sementara My Sassy Girl berakhir dengan 11,4 persen penonton.

Sebagai informasi, sebelumnya Nam juga pernah ditawari untuk bermain dalam drama MBC, Come and Hug Me. Selain itu, ia akan diadu akting dengan aktris dan penyanyi Suzy Bae. Namun, kedunya menolak untuk bermain dalam drama melodrama-misteri tersebut.

Hingga akhirnya, berlabuh kepada Jang Ki Yong dan Jin Ki Joo. Come and Hug Me telah merampungkan 18 episodenya, dan dijadwalkan berakhir dengan 32 episode, pada 19 Juli 2018.

(edh)