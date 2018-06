SEOUL - Tiffany meluruskan kabar tentang keinginannya berakting setelah hengkang dari SM Entertainment adalah benar. Hal tersebut ia ungkapkan dalam wawancara dengan majalah Amerika Serikat, Paper, belum lama ini.

Baca Juga: Tayang Juli, Drama Yoon Shi Yoon 'Dear Judge' Mulai Tahap Pembacaan Naskah

Dalam wawancaranya, Tiffany menuturkan jika ia memilih menetap di West Hollywood, California untuk mengejar kecintaannya pada akting. Mantan kekasih Nickhun '2PM' ini mengaku sudah lama ingin menjajal dunia akting.

"Aku sudah lama ingin berakting. Penggemarku sudah tahu akan hal itu, aku hanya tidak ingin memulainya sampai aku memiliki pelatihan yang tepat. Itulah mengapa aku memutuskan untuk mengambil kelas akting," tutur Tiffany, seperti dilansir dari Koreaboo.

Idol 28 tersebut telah menaruh minat dalam dunia akting sejak 2012. Namun, ketika SM Entertainment memintanya untuk memilih antara akting dan bernyanyi, Tiffany memilih musik kala itu. hal itulah yang membuat terciptanya sub-unit SNSD, TTS yang digawangi oleh Taeyon, Tiffany, dan Seohyun.

"Berada di Girls Generation (SNSD) membuat aku fokus pada satu kategori. Ketika mereka memintaku untuk memilih, aku seperti hanya bisa memilih musik. Tapi akhirnya berpikir, sepertinya aku telah berakting di atas panggung sepanjang hidupku. Jadi sekarang, aku sudah mengikuti audisi (akting) dan mendapatkan skenario," ungkap Tiffany.

Meski mulai merambah akting, Tiffany tak akan meninggalkan dunia tarik suara yang membesarkan namanya. Dia mengaku terus menggabungkan akting dengan kecintaannya pada musik dan akan mengejar kedua bidang tersebut.

Seperti diketahui, sambil menunggu debut aktingnya, Tiffany akan merilis album baru bertajuk "Over My Skin" pada Juli 2018. Ini merupakan karya pertamanya, setelah bergabung dalam agensi baru, Paradigm Talent Agency. Selain itu, Over My Skin akan menjadi album solo kedua bagi Tiffany setelah merilis mini album "I Just Wanna Dance" pada 10 Mei 2016.

Baca Juga: Kakak Chanyeol EXO Bongkar Rencana Pernikahan dalam Waktu Dekat

Sebagai informasi, agensi yang berdiri sejak 1992 itu menaungi sederet nama besar Hollywood seperti Ed Sheeran, Coldplay, dan Jason Mraz. Selain Tiffany, penyanyi Korea lainnya yang berada di bawah asuhan agensi itu adalah Eric Nam.

(LID)