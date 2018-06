SEOUL - KBS Drama Production telah meluncurkan stills pertamanya, tentang karakter Jung Chaeyeon, pada 28 Juni 2018. Dalam foto yang dirilis, perempuan 20 tahun tersebut tampil cantik dengan seragam sekolah. Selain itu, ia juga tampak ceria seperti remaja sekolah pada umumnya dan tertawa dengan beberapa temannya.

 

Melansir Soompi, Kamis (28/6/2018) dalam drama tersebut, pesonel girl grup DIA itu akan berperan sebagai Kwon Na Ra. Ia merupakan perempaun yang dicintai oleh karakter utama, Park Jung Min. Karakter Park akan diperankan oleh aktor Kim Sung Chul. Memang, drama To. Jenny ini akan berpusat tentang musik indie dan kisah romantis tentang seorang musisi (Park Jung Min) yang mengekspresikan perasaan cinta tak terbalasnya untuk cinta pertamanya melalui lagu-lagunya.

Drama ini akan menandai akting Jung sebagai pemeran utama wanita. Namun, ini juga bukan pertama kalinya baginya untuk bermain peran dalam drama. Debut akting pertama kali dalam drama di tvN, berjudul Drinking Solo, pada 2016.

Setelah itu ia dengan cakap bermain dalam drama 109 Strange Things, Reunited Worlds, dan I AM. Kemuidan, karya terakhinya adalah Marry Me Now, yang tayang di KBS2.

Dalam drama tersebutt ia berperan sebagai pemeran pendukung untuk versi muda dari Lee Mi Yeon. Drama tersebut merupakan drama keluarga yang dikemas dalam 50 episode.

Hingga saat ini drama yang juga diperankan oleh aktris Han Ji Hye tersebut masih melangsunkan episode ke-29. Marry Me Now juga cukup menyita perhatian public. Pada 24 Juni 2018, ia mampu meraup rating hingga 31,4 persen.

Sebagai informasi, drama To. Jenny dijadwalkan tayang perdana pada 10 Juli 2018, di KBS2. Ia akan mengisi slot waktu Selasa, pukul 23.00 KST. Drama yang diarahkan oleh Park Jin Woo ini akan menampilkan beberapa nama pemain lainnya, diantaranya Choi Yoo Ri, Park Mi Sun, Yang Ik June, Lee Sang Yi, dan Nam Tae Boo.

(ade)