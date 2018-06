LOS ANGELES – Brad Pitt sedang menikmati masa-masa di mana ia hidup sendiri tanpa pasangan. Setelah berpisah dengan Angelina Jolie, Pitt memang dikabarkan tengah dekat dengan seorang perempuan bernama Neri Oxman.

Seorang sumber dekat dari aktor berusia 54 tahun itu mengungkapkan bahwa Pitt kini akan fokus terhadap karier dan anak-anaknya. Ia belum mau memikirkan soal masa depan hubungan cintanya dengan Oxman.

“Dia sudah sering berkencan tapi tidak sedang dalam niatan untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius saat ini. Dia merasa puas sendiri dan menikmati waktu berkualitas yang dihabiskannya bersama anak-anak ketika sedang tidak bekerja,” ungkap sang sumber.

Seperti diketahui, saat ini Brad Pitt sedang menjalani syuting untuk film terbarunya bersama Quentin Tarantion, Once Upon A Time In Hollywood. Dalam film tersebut ia akan beradu akting bersama Leonardo DiCaprio dan Margot Robbie.

“Dia senang kembali ke Los Angeles untuk syuting. Dia begitu ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketika sedang tidak syuting, ia biasa menghabiskan kebanyakan waktunya sendiri di trailernya,” ujar sumber yang sama seperti dikutip dari ETOnline, Rabu (27/6/2018).

Meski sudah berpisah dengan Jolie, Pitt tetap diperbolehkan bertemu dengan keenam anaknya, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, serta Konx dan Vivienne. Pitt sempat dikabarkan bertemu dengan anak-anaknya di London belum lama ini.

