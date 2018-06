SEOUL – Penggemar Running Man, sebentar lagi bisa menyaksikan akting Song Ji Hyo di layar kaca, lewat Lovely Horror-vely. Menariknya lagi, rekannya di Running Man, HaHa, akan tampil sebagai cameo dalam serial itu.

Seorang sumber internal KBS 2 –stasiun televisi yang menayangkan drama itu, membocorkan HaHa telah menyelesaikan pengambilan gambar adegannya belum lama ini. “Dia akan tampil pada episode awal drama tersebut,” kata sumber itu seperti dilansir dari Soompi, Rabu (27/6/2018).

Sumber itu menambahkan, HaHa menerima tawaran menjadi cameo karena kedekatannya dengan Song Ji Hyo. Seperti diketahui, keduanya telah bersahabat sejak membintangi Running Man sekitar 8 tahun silam.

Sementara itu, serial komedi romantis Lovely Horror-vely berkisah tentang Philip, selebriti papan atas Korea yang selalu sukses menjalani kariernya. Meski selalu beruntung, namun dia mengalami tantangan tak terduga di usia 34 tahun.

Di lain pihak, Song Ji Hyo akan berlakon sebagai Ji Eul Soon, seorang penulis naskah drama yang selalu tertimpa kesialan. Takdir kemudian mempertemukan kedua karakter tersebut dalam sebuah situasi tak terduga.

Drama ini merupakan proyek terbaru Song Ji Hyo setelah tahun lalu bermain dalam Chief B and the Love Letter. Sementara bagi Park Si Hoo, ini akan menjadi pembuktian kualitas aktingnya setelah awal 2018 sukses besar lewat My Golden Life. Serial keluarga yang tayang setiap akhir pekan itu menjadi drama Korea tersukses pada 2018, dengan rating rata-rata mencapai 34,8 persen.

“Aku merasa sangat tersanjung bisa bekerja sama dengan aktor-aktor hebat. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan proses dan hasil drama ini menyenangkan,” ujar sutradara Kang Min Kyung.

Tim produksi Lovely Horror-vely diketahui telah melakukan pembacaran skenario perdana di Yeouido, pada 26 Juni 2018. Selain Song Ji Hyo dan Park Si Hoo, drama ini juga dibintangi Lee Gikwang ‘Highlight’, Eunjung ‘T-ara’, Choi Yeo Jin, dan Jang Hyuk Jin.

