JAKARTA - Masyarakat Indonesia berkesempatan menonton film-film berbobot Iran di bioskop saat ini. Pasalnya, tengah digelar acara Iranian Film Festival 2018 di Jakarta sejak 26 Juni hingga 28 Juni besok.

Pemerintah Iran ingin menggunakan film untuk memperkenalkan budaya mereka kepada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, bekerja sama dengan Plaza Indonesia dan XXI Cinema, Kedutaan Besar Iran di Indonesia menggelar Iranian Film Festival 2018 selama tiga hari.

"Perfilman Iran saat ini telah mencapai posisi yang tidak dapat diabaikan lagi. Untuk itu, perfilman Iran selalu dipertimbangkan di festival-festival film internasional selama beberapa dekade dan sudah memenangkan banyak penghargaan," ujar Valiollah Mohammadi, Duta Besar Iran untuk Indonesia dalam Opening Ceremony Iran Cultural Festival 2018 pada Selasa, 26 Juni di Plaza Indonesia.

Ada tiga film Iran yang akan diputar di Iranian Film Festival 2018. Mereka adalah Bodyguard, Crazy Castle yang diputar pada 27 Juni, dan Where are My Shoes? pada 28 Juni.

Khusus untuk pemutaran film-film Iran memang hanya akan digelar selama tiga hari, yakni dari 26-28 Juni. Namun, rangkaian Iran Cultural Festival 2018 sejatinya berlangsung dari 20 hingga 30 Juni mendatang.

Selain film-film jawara Iran, masyarakat juga bisa melihat-lihat keindahan hasil kerajinan tangan khas negara Timur Tengah tersebut. Sebut saja karpet hingga keramik yang memperlihatkan keindahan dan ciri khas budaya Iran.

Harapannya, dengan adanya Iran Cultural Festival dan Iranian Film Festival ini, hubungan Indonesia dan Iran bisa lebih dekat lagi. Pasalnya, film dan budaya diyakini dapat berfungsi sebagai media diplomasi yang ampuh.

"Tujuannya mengembangkan hubungan budaya dan saling pengertian antara dua negara dan berharap agar kesenian Iran bisa berguna sebagai jembatan untuk menciptakan pemahaman budaya yang lebih dan menguatkan persahabatan antara dua negara muslim, yaitu Iran dan Indonesia," pungkas Valiollah Mohammadi.

