LOS ANGELES - Para penggemar Marvel sudah tak sabar dalam menanti film Guardians of the Galaxy yang terbaru. Hal ini dikarenakan mereka sangat penasaran dengan kisah romansa antara Gamora yang diperankan oleh Zoe Saldana dengan Peter Quill alias Star Lord yang diperankan oleh Chris Pratt.

Belum lama ini, sutradara serta penulis dari film tersebut, yakni James Gunn baru saja memberikan pembaruan terkait dengan produksi film tersebut. Dalam sebuah unggahan, dia mengunggah cover depan dari skrip Guardians of the Galaxy: Vol 3 yang sudah lengkap.

Every bit of my heart. pic.twitter.com/hSxnbLpdn6— James Gunn (@JamesGunn) June 25, 2018