SEOUL - BLACKPINK, girlband asuhan YG Entertainment menambah rekor baru dalam karier bermusik mereka, Senin (26/6/2018). Jisoo cs mencatatkan rekor baru sebagai girlband Korea yang mampu menembus hit chart tertinggi pada Billboard Hot 100. Lagu terbarunya, DDU-DU DDU-DU sukses menempati urutan ke-55 pada grafik 30 Juni 2018, sejak dirilis pada 15 Juni.

Melansir Soompi, sebelumnya Wonder Girls menjadi satu-satunya girl grup yang sukses menembus Billboard Hot 100. Pada 2009, lagu Nobody milik grup besutan JYP Entertainment tersebut menduduki urutan ke-76 Billboard Hot 100 Songs.

Berdasarkan data Nielsen Music, sepanjang 15-21 Juni 2018, DDU-DU DDU-DU mengumpulkan 12,4 juta streaming di Amerika Serikat dan terjual sebanyak 7000 kali unduhan.

Tidak hanya sampai di situ, mini album pertama BLACKPINK, "Square Up" juga mampu menembus urutan ke-40 tangga album Billboard 200. Selain itu, album Jisoo cs tersebut mampu mengambil urutan puncak Billboard World Albums chart. Berdasarkan hal ini, BLACKPINK mampu menggeser BTS, yang sebelumnya berada di urutan teratas dengan album penuh "Love Yourself: Tear".

Dalam mini album "Square Up" terdapat 4 lagu, yakni DDU-DU DDU-DU, Forever Young, Really, dan See U Later. Album itu diproduksi oleh Teddy Park, salah satu produser terbaik yang dimiliki YG Entertainment, bersama R.TEE dan Bekuh Boom. Menariknya, sejak dirilis pertama kali "Square Up" sukses mendominasi chart album iTunes di 38 negara, termasuk Argentina, Austria, Bahrain, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kamboja, Kanada, Chili, Kosta Rika, Finlandia, Yunani, Hong Kong, Hungaria, India, dan Indonesia. Album "Square Up" juga menandai comeback Jisoo cs setelah setahun vakum dari panggung musik Korea.

Sekadar informasi, grup beranggotakan empat orang itu debut pada 8 Agustus 2016, lewat lagu Boombayah yang sukses menembus chart Billboard World Digital Songs. Kesuksesan debut mereka juga ditandai dengan meraih trofi Artis Pendatang Baru Terbaik dalam ajang Golden Disc ke-31 dan Seoul Music Award ke-26.

Pada 22 Juni 2017, lagu As If Its Your Last kembali mendapat respons positif fans. Tembang itu sukses memuncaki chart Billboard World Digital Song. Lagu yang mengusung genre moombahton (campuran house music dan reggae) itu juga sempat debut di peringkat 45 Hot 100 Billboard Kanada.

(aln)