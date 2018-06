JAKARTA - Aktor sekalis pembawa acara Dwi Andhika mengaku telah menjalani rutinitas meditasi selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini. Ia pun mempunyai beberapa alasan mengapa memilih untuk melakukan hal tersebut.

Salah satu alasan pria berusia 32 tahun tersebut melakukan meditasi adalah untuk melepaskan semua energi-energi negatif yang ada di pikirannya.

"Lebih pengen nge-release semua energi negatif, memang lagi baca buku self healing," ujar Dwi Andhika saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Melalui mediasi yang sudah dilakukannya selama kurun waktu 5 tahun, Dwi Andhika berharap kalau ia akan lebih lagu mengenal, mencintai dan juga mengontrol dirinya sendiri.

"Memang lagi in to sama sesuatu tentang meditasi, self healing, dan aku kan sekarang lagi bergabung sama suatu komunitas ya kita melakukan hal-hal yang lebih mencintai sama diri kita sendiri," paparnya.

"Kita bisa merelease segala energi negatif, bisa mengontrol diri sendiri. Aku lagi didekatkan sama komunitas kayak gitu," tambah Dwi Andhika.

Mengenai bagaimana konsep meditasi itu, mantan kekasih Chika ini menyebutnya tidak jauh berbeda dengan yoga, yakni meraih ketenangan baik dalam pikiran maupun jiwa agar bisa berbicara kepada diri sendiri.

"Ya sebenarnya itu bagian dari yoga, aku sih enggak yang kayak mendalami teorinya banget. Ini sih kayak yoga tapi yoga yang kepada pernafasan, bagaimana kita selalu menyembuhkan perasaan dalam hati," ungkap Dwi Andhika.

"Dalam kehidupan kan kita pasti ada saja yang memberi negatif ke kita. Poinnya sih meditasi itu berbicara kepada diri kita sendiri. Kalau berdoa kan berbicara sama Tuhan," tutupnya.

