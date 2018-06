LOS ANGELES – Henry Cavill, aktor di balik karakter Superman, membocorkan rahasia di balik adegan terbang yang dilakoninya dalam Man of Steel. Dalam sebuah unggahan di akun pribadi miliknya, Cavill menunjukkan video saat dia tengah berlatih terbang.

Di sebuah ruangan berlatar hijau, aktor 35 tahun itu menunjukkan sebesar apa konsentrasi yang harus dia miliki saat latihan. “Peringatan pemirsa! Untuk kalian di luar sana, aku akan memberi bocoran sedikit. Risiko ditanggung sendiri!” ujarnya kepada lebih dari 5,6 juta pengikutnya di Instagram.

Cavill melanjutkan, apa yang diunggahnya itu merupakan aksi di belakang layar film Justice League. “Tangan dingin tim pengganti membuat Superman lebih hidup. John Williams dan Hans Zimmer mengerek dia (pemeran pengganti) ke ketinggian tertentu. Dan, di sanalah aku ‘meniru’ aksi Spiderman dengan tanganku,” ujarnya.

Di dalam video tersebut, terlihat tubuh Cavill ditopang beberapa tali dan sebuah rangka berbalut kain hijau. Dia terlihat belajar ‘terbang’, dengan mengulurkan kedua tangannya secara bergantian. Bintang Mission Impossible: Fallout itu terlihat meliukkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan seperti sedang menghindari sesuatu. Meski itu hanya latihan, namun Cavill terlihat sangat fokus melakukannya.

Sekadar informasi, Cavill telah memainkan karakter Superman dalam tiga film DC Extended Universe. Dia memulai debutnya di Man of Steel, kemudian berbagi layar dengan anggota lain dari DC Comics Trinity di Batman vs Superman: Dawn of Justice. Setelah itu, dia juga muncul dalam Justice League yang rilis pada 2017.

Cavill memerankan karakter tersebut dengan sangat baik. Tak heran dia mendapat dukungan untuk kembali memerankan karakter itu. Dia juga berharap bisa kembali ke setelan biru Superman segera.

(SIS)