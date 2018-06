JAKARTA – Para penggemar Charlie Puth di Indonesia akhirnya bisa tersenyum lebar. Setelah nama Indonesia sempat dilewatkan sebagai salah satu destinasi kunjungan di tur Asia-nya, kini konfirmasi kehadiran pelantun One Call Away ini sudah bisa dipastikan.

Melalui rilis yang diterima Okezone, Charlie Puth akan melangsungkan konser pertamanya di Indonesia pada tanggal 16 November 2018. Voicenote Tour Live in Indonesia akan digelar di ICE, BSD City.

Tur Voicenote Asia milik penyanyi asal 26 tahun ini akan dimulai pada bulan Oktober di Bangkok, Thailand. Setelah itu, Charlie akan mengunjungi para Puthinators (sebutan untuk para penggemarnya) di Hong Kong, Manila, Seoul, Taipei, Singapura, dan Kuala Lumpur.

(Baca Juga: Al Pacino Puji Penampilan Gal Gadot di Wonder Woman)

(Baca Juga: Mengintip Rumah Sepupu Raffi Ahmad Bernilai Rp200 Miliar Bak Istana)

“Ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkat dukungan serta doa dari para penggemar Charlie Puth yang menginginkan dia untuk tampil di Indonesia, tahun 2016 yang lalu kita sudah berusaha ingin membawa Charlie Puth namun belum terwujud impiannya, dan saat ini di tahun 2018 Full Color Entertainment dapat membawa Charlie Puth untuk bisa konser di Tanah Air tercinta,” kata David Ananda, selaku Managing Director Full Color Entertainment dalam pernyataannya.

Tiket presale Voicenote Charlie Puth akan dijual secara terbatas mulai hari Senin tanggal 2 Juli 2018 pukul 11.59 WIB. Pada fase ini, pihak penyelenggara hanya menyediakan tiket sebanyak 3.000 lembar saja dengan pembagian kelas Golden Priority (standing) seharga Rp 1.250.000,- dan Festival (standing) Rp 750.000,-.

Bagi Anda para penggemar yang tidak sempat mendapatkan tiket dari fase presale, penyelenggara masih menyediakan tiket untuk harga normal. Pada fase kali ini, kelasnya pun dibagi menjadi lima, yakni Golden Priority (standing), Festival (standing), Diamond (numbered seating), Platinum (free seating), dan Silver (free seating).

Sebagai seorang penyanyi muda, karier Charlie Puth bisa dibilang sangat cemerlang. Selain pandai dalam menciptakan lagu, pria asal Amerika Serikat ini juga selalu berhasil menampilkan kolaborasi asyik dengan para penyanyi lain.

Nama Charlie Puth mulai dikenal setelah meluncurkan lagu tribute untuk Paul Walker hasil duet bersama Wiz Khalifa dalam film Furious 7, See You Again. Lagu tersebut bahkan mencatatkan rekor tersendiri pada platform YouTube.

Ia lalu kembali mencuri perhatian publik lewat single Marvin Gaye berduet dengan Meghan Trainor. Setelah itu namanya banyak menghiasi tangga lagu dunia baik lewat single solo atau pun duet.

Berikut ini daftar harga dari kelima kelas yang dijual pada fase harga normal:

Golden Priority (Standing) : Rp. 1.500.000.-

Festival (Standing) : Rp. 990.000.-

Diamond (Numbered seating)* : Rp. 2.500.000.-

Platinum (Free seating) : Rp. 1.500.000.-

Silver (Free seating) : Rp. 990.000.-

(aln)