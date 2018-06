LOS ANGELES - Emma Watson dan Chord Overstreet tepergok berciuman di kawasan Los Angeles. Mereka tampak saling memeluk dan menikmati momen kebersamaan keduanya. US Magazine melaporkan jika Watson dan Overstreet jalan bersama untuk membeli sebuah trailer airstream.

Hal ini, tak hanya menimbulkan spekulasi jika keduanya kembali menjalin asmara. Namun juga rumor jika mereka akan berlibur bersama dalam waktu dekat.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Watson dan Overstreet dikabarkan mengakhiri hubungan asmara, pada akhir Mei 2018. Kala itu, Page Six melaporkan jika pasangan muda itu telah mengakhiri hubungan yang berlangsung selama 6 bulan.

"Emma dan Chord tetap bungkam tentang hubungan mereka. Namun mereka telah banyak menghabiskan waktu bersama di Los Angeles. Mereka benar-benar cocok, sayangnya hubungan mereka tidak berlangsung lama," ujar salah seorang sumber yang dekat dengan Overstreet kepada Page Six, kala itu.

Bahkan, Watson dikabarkan telah memutuskan semua ikatan media sosialnya dengan Overstreet Namun sayangnya, kabar tersebut belum di konfirmasi oleh kedua belah pihak. Bahkan, juru bicara aktris dan aktivis asal Inggris itu menolak untuk berkomentiar. Hingga akhirnya potret mesra mereka beredar di media, tampaknya mereka berdua ingin menampik isu tersebut.

Sekadar informasi, spekulasi tentang hubungan keduanya dimulai saat pesta Vanity Fair, di mana bintang Beauty and the Beast terlihat bersama sang kekasih di konser Nathaniel Rateliff & the Night Sweats di Troubadour, Hollywood, pada Februari 2018.

Lebih lanjut, mereka sepertinya tidak ingin membagikan kisah cintanya dihadapan publik dan menyimpannya rapat-rapat. Seperti yang pernah disebutkan Watson sebelumnya, “Aku ingin tetap konsisten, aku tidak mau membicarakan kekasihku dalam sebuah wawancara. Hal itu mungkin membuatku akan dibuntuti paparazzi.”

Sebelumnya, Overstreet telah dikaitkan dengan beberapa aktris muda, sebut saja Rumer Willis , Emma Roberts , Lily Collins , Ashley Benson, dan Brooke Butler. Sementara itu, sang aktris Harry Potter telah berpisah dari kekasihnya William "Mack" Knight, pada November 2017. Hubungan tersebut kandas setelah berkencan selama hampir dua tahun.

