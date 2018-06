LOS ANGELES - Setelah dkabarkan sakit karena perubahan drastis fisiknya yang semakin kurus dan keriput. Johnny Depp mulai muncul kembali ke hadapan publik saat wawancara dengan Rolling Stone, belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut ia mengungkapkan kesulitannya pasca bercerai dengan istri yang dinikahinya selama 15 bulan, Amber Heard.

"Aku merasa rendah kala itu. Ada kalanya, di mana aku tiba disuatu tempat dengan mata terbuka dan akan pergi dari sana dengan mata tertutup. Aku tidak bisa menahan rasa sakit setiap hari," ungkap bintang Pirates of the Caribbean tersebut, seperti dilansir dari US Magazine, Jumat 22 Juni 2018.

Lebih lanjut, bintang 55 tahun tersebut menuturkan jika ia memutuskan untuk menulis sebuah catatan dengan mesin tik tua untuk mengatasi depresi pasca perceraiannya. Hal itu dilakukannya selama tur dengan bandnya, Hollywood Vampires, pada 2016.

"Aku mulai menuangkan vodka di pagi hari dan mulai menulis sampai air mata memenuhi mataku. Sampai aku tidak bisa melihat apa yang aku tulis. Aku terus berusaha mencari tahu apa yang telah membuatku mendapatkan semua ini. Aku telah mencoba bersikap baik kepada semua orang , membantu semua orang, jujur kepada semua orang. Kebenaran itu sangat penting bagiku. Dan hingga kini aku masih bersedih," imbuh pria asal Kentucky itu.

Lebih lanjut, pada bulan yang sama setelah perceraiannya dengan Heard terjadi. Masalah lain datang, ia menggugat mantan manajer bisnisnya, Joel dan Robert Mandel dari The Management Group. Depp mengklaim jika mereka telah menyalanggunakan uangnya, hingga jutaan dolar. Namun, hal tersebut dibantah oleh Joel dan Mendel, keduanya malah balik menuduh Depp yang menghabiskan uang itu. Bahkan, mereka mengklaim jika Depp menghabiskan USD 30.000 atau sekira dengan Rp420 juta per bulan.

"Mereka menghinaku dengan mengatak bahwa aku menghabiskan USD 30.000 untuk anggur. Itu angka yang sangat besar," imbuhnya.

Lebih lanjut, kekhawatiran terbesar aktor Sweeney Todd tersebut adalah terhadap anak, Lily Rose Depp , dan Jack Christopher Depp III, buah cintanya dari Vanessa Paradise.

"Anakku harus mendengar tentang bagaimana orang tuanya kehilangan semua uangnya. Itu tidak benar," tukas dia.

Sebagai informasi, Depp dan Heard bertemu pertama kali di lokasi syuting The Rum Diary, pada 2011. Kemudian mereka memutuskan untuk menikah dalam perayaan pribadi, pada Februari 2015.Namun sayangnya, ikatan pernikahan tersebut harus putus setelah Heard melayangkan gugatan cerai, pada Mei 2016. Gugatan itu dilayangkan hanya berselang tiga hari setelah ibu Depp, Betty Palmer meninggal dunia.

Heard menyebutkan alasan perceraian karena perbedaan yang tak bisa didamaikan. Bintang The Danish Girl tersebut bahkan meminta dukungan finansial dari Johnny dalam suratnya.

