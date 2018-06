Jakarta dicaci,dimaki,dinanti, dicintai , berikan Cintamu buat Jakarta seperti Jakarta memberikan Cinta untukmu, untuk hidupmu, untuk masa depanmu #hutjakarta491 #Jakarta #Jakarta491 #Jakarte #Betawi #budaya #culture #Indonesia #Cinta #CintaBudaya #KotaGue #JakartaKotaGue #kojekrapbetawi #krb . . . Adil-Maju-Bahagia

A post shared by Muhammad Amrullah (@kojekrapbetawi) on Jun 21, 2018 at 10:01am PDT