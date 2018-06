LOS ANGELES - Sudah hampir satu dekade hubungan antara Rihanna dan Chris Brown berakhir. Namun, saat mantan kekasihnya itu mengunggah video mesra dengan wanita lain, yaitu Agnes Mo, penyanyi 30 tahun tersebut langsung diberondongi oleh pertanyaan dari orang-orang terdekatnya. Hal tersebut diungkapkan oleh sumber terdekatnya kepada Hollywood Life.

"Ponsel Rihanna telah meledak dengan kiriman pesan dari teman-temannya. Mereka mengiriminya pesan tentang Chris dan Agnez," ungkap sumber terdekat palantun Work tersebut, seperti dilansir Hollywood Life, Jumat (22/6/2018).

Lebih lanjut ia menyatakan jika Rihanna tidak tertarik dengan hubungan asmara Brown. Setelah pelantun To My Bed tersebut menghancurkan hati Rihanna. Ia juga mengaku jika Rihanna sudah move on dari Brown.

"Dia tidak peduli tentang rumor Brown dan Agnez. Apakah itu hubungan yang benar-benar serius atau itu hanya kemungkinan kerja sama. Tidak ada bedanya bagi Rihanna," kata sumber tersebut.

Ia menambahkan, "Dia berharap Brown telah belajar dan tumbuh dewasa sejak hubungan mereka berakhir. Akan tetapi Brown terlalu sibuk dengan pacar barunya. Sudah sejak lama Rihanna terobsesi dengan Brown. Dia mengharapkan yang terbaik, tetapi untuk hari ini, dia tidak tertarik untuk mendengar tentang Agnez atau orang lain yang mungkin dia kencani."

Seperti yang kita tahu, Rihanna telah putus dari Brown sejak 8 Februari 2009. Alasanya keretakan hubungan mereka karena adanya kekerasan yang dilakukan Brown. Pria 29 tahun itu telah ditangkap karena diduga menyerang Rihanna secara fisik dan dicurigai melakukan ancaman kriminal. Bahkan saat itu Rihanna harus batal datang ke Grammy Awards ke-51 karena mengalami luka.

Hal itu kemudian diakui oleh Brown, pada 22 Juni 2009. Ia mengaku bersalah atas serangan yang dilakukannya kepada mantan kekasihnya itu. Atas tindakannya, Brown menerima lima tahun masa percobaan dan diperintahkan untuk jauh dari Rihanna sejauh lima puluh meter, kecuali pada acara-acara publik, yang kemudian akan dikurangi menjadi sepuluh meter.

Setelah itu Rihanna mulai manjalin hubungan dengan pemain bisbol Dodgers Matt Kemp, Drake, dan Travis Scott. Paling terbaru ia berpacaran dengan biliuner asal Arab Saudi, Hassan Jamel. Bahkan seorang sumber menyebutkan jika Hassan pria yang baik dan mampu melepaskan semua stres yang dirasakan oleh Rihanna.

“Hassan sangat berbeda dengan pria-pria lain yang pernah dikencani oleh Rihanna. Mereka menjalani sebuah hubungan yang dewasa tanpa permainan atau drama yang menjengkelkan. Hassan memberikan semua kebebasan yang Rihanna inginkan tapi juga memberinya stabilitas dalam hubungan cinta. Ini benar-benar yang terbaik bagi keduanya, dan Rihanna sangat menyukai hal itu,” tandasnya.

Namun sayang hubungan yang dibina sejak 2017 itu harus kandas sekitar awal Juni 2018.

“Hubungan ini sebenarnya hubungan yang baik, tapi sekarang sudah berakhir. Tentunya, Rihanna yang menghancurkan hati Hassan,” jelas sang sumber.

