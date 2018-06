JAKARTA - Tepat pada 21 Juni 2018, kekasih dari aktris sekaligus model Luna Maya, yakni Reino Barack berulangtahun. Wanita kelahiran Denpasar ini pun tidak lupa untuk memberikan ucapan yang tertuang pada akun Instagram pribadinya.

Baca Juga: Heboh Video Mesum yang Diduga Mirip Aura Kasih, Begini Penjelasan Pakar Telematika

Melalui tujuh foto dengan momen berbeda-beda yang diunggah pada akun Instagramnya, Luna Maya menuliskan ucapan selamat ulangtahun yang romantis kepada sang kekasih yang kini tengah berada di Jepang.

β€œI wish I could turn back the clock. I’d find you sooner and love you longer. Happy birthday @reinobarack πŸ˜‡πŸ˜πŸ˜˜β™₯οΈπŸ’‹πŸŽ‚πŸŽˆβœ¨πŸŽπŸŽ‰πŸŽŠπŸΎπŸ¦„ ( di Jepang udah jam 12 ) 21.06.2018,” tulis wanita 34 tahun tersebut.

Melihat foto dan ucapan yang diunggah tersebut membuat netizen melayangkan berbagai macam komentar. Mulai dari turut mengucapkan selamat ulangtahun juga, dan banyak yang mendukung agar Luna Maya dan Reino Barack segera menikah.

β€œHappiest birthday @reinobarack the best of life is yet to come, be ready for many sweet surprises along your way... so happy to see all of these photos, may God continue to bless you and Luna in this loving relationship πŸ™πŸ»,” tulis komentar akun @tracytrinita.

Baca Juga: Tak Kunjung Comeback, Lee Hi Ungkap Kerinduan ke Fans

β€œYa Allaah semoga pasangan ini segera menikah, membangun kelg yg sakinah, mawadah, warrahmah dan dirahmati dan diluaskan rejekinya. Aamiin YRA. Happy bday utk cintanya @lunamaya,” tambah akun @reniedamayanti.

β€œSerasi bangett mba @lunamaya ..semoga segera ke pelaminan yaa..... 😍😍😊,” tambah akun @teti.lope.

(LID)