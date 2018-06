LOS ANGELES - Saat ini, Disney boleh saja merasa berbangga hati. Hal ini dikarenakan pada pertengahan tahun 2018 ini, mereka telah mendapatkan keuntungan sangat besar dari tiga film yang mereka luncurkan mulai dari Februari lalu.

Namun, di tengah kabar gembira ini, mereka terkena sebuah masalah. Hal ini dikarenakan Disney dan Pixar mendapatkan sebuah gugatan mengenai salah satu film animasi mereka, yakni Inside Out.

Baca Juga: Disney Tetapkan Yoson An Sebagai Pemeran Chen Honghui Dalam Film Mulan





Seorang pria Kanada bernama Damon Pourshian mengajukan gugatan mengenai dugaan pencurian cerita dari film tersebut. Dia mengklaim, pada saat penulis dari film tersebut mengambil kelas penulisan skrip pada 1999, dia mencuri idenya dari sebuah film pendek.

“Ketika Pourshian melihat Inside Out dari Disney / Pixar, ia melihat kesamaan mencolok antara karyanya dan karya Disney / Pixar. Pourshian kemudian mengetahui banyak koneksi antara almamaternya, Sheridan College, dengan Disney dan Pixar, termasuk sejumlah siswa yang berada di Sheridan College pada saat film pendeknya diperlihatkan dan melanjutkan untuk mengerjakan Disney / Pixar's Inside Out, " jelas gugatan yang diajukan oleh Pourshian, seperti dikutip dari laman Comicbook, Jumat 22 Juni 2018.

Dia menjelaskan bahwa dalam naskah film tersebut terdapat beberapa kalimat yang sama persis dengan kalimat yang dia buat. “Salah satunya adalah saat menceritakan kisah reaksi seorang bocah bernama Lewis ke peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-harinya, diilustrasikan melalui representasi anthropomorphized dari organ-organ tubuhnya yang mempengaruhi (dan bereaksi) untuk tindakannya,” papar Pourshian.

Baca Juga: Kekasih Song Seung Hun, Liu Yifei Didapuk Perankan Tokoh Utama di Live Action Mulan

Selain itu, Disney juga hingga saat ini masih menangani kasus yang terjadi pada awal Juni lalu. Mereka telah digugat oleh penulis Carla J. Masterson,. Carla mengatakan bahwa premis cerita yang ada di dalam film Inside Out dicuri dari buku anak-anaknya yang berjudul ‘What's on the Other Side of the Rainbow?’ dan ‘The Secret of the Golden Mirror’.

Hingga saat ini, aik pihak Disney atau Pixar masih belum memberikan keterangan secara lengkap terkait masalah tersebut.

(edi)