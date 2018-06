selalu happy ketika liat dan dengar orang ketawa saat Kojek Rap Betawi Perform 😊🙏 #enjoyJakarte #Betawi #jakarte #Jakarta #hiphop #rap #culture #asiamusic #cloudculture #festival photo campuran dari @ozidefa & @cincang2keling 🙏

A post shared by Muhammad Amrullah (@kojekrapbetawi) on Jan 7, 2018 at 8:07am PST