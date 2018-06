β€œKotor itu cuma soal pikiran, bi!” Mas hanung selalu ngeyel bilang gituu tiap ku stress liat anak main2 yang ga sesuai standart ku πŸ™ˆπŸ™ˆ berhubung tiap pada main sembarangan ga ada yang berujung sakit, bia nya jadi ga punya alesan lagi kalo mau protes anak2 main model beginian πŸ€¦πŸ»β€β™€οΈπŸ€¦πŸ»β€β™€οΈ yasudahlah ..

