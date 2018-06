JAKARTA – Hampir seluruh penggemar K-Pop di berbagai penjuru dunia sedang merasakan euphoria kembalinya girlband Blackpink ke dunia musik. Mereka baru saja meluncurkan album terbarunya bertajuk Square Up pada 15 Juni 2018.

Lagu pertama yang diluncurkan, yakni berjudul Ddu-du Ddu-du pun sukses meraih lebih dari 74 juta penonton dalam waktu kurang dari sepekan peluncuran. Tak ketinggalan artis Tanah Air pun ikut merasakan euphoria kembalinya Blackpink, salah satunya adalah rapper young Lex.

Bahkan belum lama ini, ia juga sempat mengomentari salah satu unggahan foto member Blackpink, Lisa melalui akun Instagram miliknya. Dalam unggahannya tersebut, Lex mengaku ingin berkolaborasi dengan rapper Blackpink.





“Duh! Someday we will meet! Photo together even make a song together! SOMEDAY,” (Duh! Suatu hari nanti kita akan bertemu! Foto bersama bahkan menciptakan lagu bersama! Suatu hari nanti!) tulis Lex dalam kolom komentar milik Lisa sebagaimana dikutip oleh Okezone

Melihat komentar tersebut, para netizen dari Indonesia yang juga mengidolakan Blackpink pun turut menanggapi komentar Lex. Meski baru diunggah 20 jam lalu, terlihat ada 5.295 komentar dan 8.704 orang yang menyukai komentar Lex itu.

Beberapa netizen mengaku tidak terima jika Lex akan melakukan kolaborasi dengan rapper cantik Lisa. Bahkan, mereka juga menilai jika Lex terlalu banyak berhalusinasi.

“Menghayal jangan ketinggian bang nanti jatohnya sakit. Btw doi Lisa Blackpink bukan Awkarin wkwkwk,” tulis akun @tirrtiaraaa.

Akun @Dheaaskma menuliskan, “In your dream,” tulisnya. Akun @Skiaurelia menuliskan “Bikin lagu apa? Bad girl?,” tulisnya.

Lalu, akun @tessatissu menuliskan, “@young_lex18 Lalisa enggak suka cowok banyak dakinya,” tulisnya.

Tak hanya itu, akun @devvantypuspangr juga menuliskan, “Ya kali Lalisa duet rapp sama kau,” tulisnya. Ada pula akun @__rzkna__ “Emang bisa bahasa korea?,” tulisnya.

Sementara, akun @i_am_jeehan menuliskan, “Kehaluan yang HQQ,” tulisnya. Akun @radityams juga menuliskan, “Ngerap aja gausah ngarep,” tulisnya.

Melalui akun instagam milik Lex, pria berusia 26 tahun itu beberapa kali mengunggah foto dan video tentang Blackpink. Dalam unggahannya itu, Lex mengakui bahwa ia begitu mengidolakan salah satu member Blackpink, yakni Lisa. Dalam girlband itu, Lisa berperan menjadi seorang rapper.

(aln)