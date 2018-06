LOS ANGELES – Amitabh Bachchan akan bermain dalam sebuah film berjudul Badla (Revenge), sebuah film remake berbahasa Hindi dari film thriller penjahat Spanyol Contratiempo (The Invisible Guest).

Contratiempo sebenarnya baru dirilis pada tahun lalu. Bercerita tentang kisah seorang pengusaha muda sukses yang berusaha membuktikan ketidakbersalahannya saat sang majikan dibunuh. Dengan kemasan menarik dan cerita yang segar, film ini dapat dengan mudah dibuat ulang di beberapa negara lain.

Badla akan disutradarai oleh Sujoy Ghosh. Amitabh akan dipasangkan dengan Taapsee Pannu setelah sebelumnya mereka dipertemukan dalam sebuah film drama berjudul Pink.

Red Chillies Entertainment, perusahaan milik Shah Rukh Khan, dan Azure Entertainment akan menaungi produksi film ini. Sekadar informasi, ini adalah kali pertama Shah Rukh Khan memproduseri film yang dibintangi oleh Amitabh. Keduanya terakhir kali bekerja sama pada tahun 2008 sebagai aktor saat merilis film Bhootnath.

Selama lima dekade berkarier di dunia film Bollywood, Amitabh sudah mencetak beberapa film hits seperti Sholay atau Deewar. Ia memulai debutnya di Hollywood melalui film The Great Gatsby dan menjadi host Who Wants to Be a Millionaire versi India sejak tahun 2000.

(aln)