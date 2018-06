LOS ANGELES - Rocket merupakan karakter yang paling merasakan kepedihan dalam film Avengers: Infinity War. Hal ini dikarenakan kelima anggota The Guardian of the Galaxy, kecuali dirinya harus mati di dalam film tersebut.

Hal ini membuat para penggemar bertanya-tanya, apakah kelima karakter tersebut akan kembali hidup atau tidak. Pertanyaan ini wajar karena salah satu pemain dari film tersebut. Chris Pratt sudah membeberkan jika film ketiga dari seri tersebut dipastikan akan kembali.

Di tengah kebingungan ini, sutradara dari Guardian of the Galaxy, James Gunn memberikan beberapa bocoran terkait film tersebut. Dia menjelaskan kapan film ini dibuat, apakah sebelum atau sesudah dari Avengers: Infinity War.

“Film ini akan memiliki waktu setelah film itu,” ujar Gunn, seperti dilkutip dari laman Comicbook.

Jika menelaah jawaban Gunn, ada dua film yang bisa dikaitkan dengan kehadiran film Guardian of the Galaxy: Vol 3. Yang pertama adalah Avengers: Infinity War. Film lain yang bisa saja dimaksud oleh Gunn adalah film Avengers keempat.

Namun, yang paling masuk akal adalah film tersebut akan terjadi setelah film Avengers keempat. Dan hal ini semakin menegaskan jika di dalam film tersebut, para pahlawan yang mati akan kembali hidup.

Seperti diketahui, Gamora (diperankan oleh Zoe Saldana) mati dikorbankan oleh Thanos pada saat dia ingin mendapatkan Soul Stone. Hal ini cukup dibenci oleh para penggemar film karena mereka masih penasaran dengan kisah romansa antara Gamora dan Star Lord (diperankan oleh Chris Patt).

Setelah Thanos mengumpulkan seluruh Infinity War, beberapa karakter Guardian of the Galaxy lain seperti Star-Lord, Drax (diperankan oleh Dave Bautista), Mantis (diperankan oleh Pom Klementieff), dan Groot (diisi suara oleh Vin Diesel) digambarkan meninggal.

Nebula (diperankan oleh Karen Gillan) dan Rocket Raccoon (diisi suara oleh Bradley Cooper) adalah satu-satunya yang tersisa dari grup yang muncul di Guardians of the Galaxy Vol. 2 tersebut.

Sekadar informasi, Dave Bautista baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia akan kembali di dalam film Guardian of the Galaxy Vol. 3. Sayagnya, dia masih belum mau mengatakan bagaimana karakter yang diperankan bisa hidup kembali.

"Saya mendapat banyak pesan yang mengatakan, 'Saya tidak percaya Anda mati, karakter Anda sudah mati'. Mereka benar-benar seperti patah hati dan aku seperti 'Aku akan kembali. Aku akan berada di Guardians 3.' Saya tidak tahu bagaimana mereka membawa saya kembali, ya tapi entah bagaimana saya akan berhasil karena, sejauh yang saya tahu, saya akan berada di Guardians 3, jadi saya pasti kembali," jelasnya.

(aln)