LOS ANGELES – Mantan basis grup band legendaris The Beatles, Paul McCartney memang dikenal doyan berkolaborasi dengan musisi muda. Kanye West satu di antaranya.

Keduanya diketahui, berkolaborasi dengan Rihanna lewat FourFiveSeconds yang dirilis pada 2015. Melansir Billboard, McCartney mengaku, proses pembuatan lagu itu jauh dari apa yang dibayangkannya.

“Kami membuat lagu dengan cara berbeda. Itu membuatku tak menyadari sedang membuat lagu," ujar McCartney seperti dikutip dari laman Billboard, Kamis (21/6/2018).

Menariknya, menurut McCartney, Kanye West mencari ilham menulis lagu dengan cara memandangi foto sang istri, Kim Kardashian, lewat komputer. “Waktu itu aku berpikir, apakah kami akan memiliki kemajuan dalam proyek ini? Tapi ternyata, dia sedang menulis. Melihat foto Kim adalah caranya merenung," tutur musisi 76 tahun itu.

Meski mengaku bukan penikmat genre hip hop, namun McCartney mengaku, menyukai karya-karya West. Dia bahkan menyebut, ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ yang dirilis West pada 2010 sebagai album hip-hop favoritnya. “Aku benar-benar iri padanya," ungkapnya.

Sekadar informasi, beberapa waktu lalu Paul baru saja meluncurkan dua lagu terbarunya: I Don’t Know dan Come On To Me. Perilisan dua single itu akan dilanjutkan dengan peluncuran album ‘Egypt Station’, pada 7 September mendatang.

