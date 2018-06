SEOUL - Ahn Jae Hyun berencana comeback ke layar kaca dalam waktu dekat. Pada Rabu, (20/6/2018), agensi sang aktor, HB Entertainment mengonfirmasi rencana tersebut.

Baca Juga: Sebelum Dihantui Sosok Hitam, Istri Raditya Dika Dengar Suara Lemparan Benda dari Kamar Mandi

"Ahn Jae Hyun telah mendapatkan tawaran untuk membintangi drama The Beauty Inside yang akan ditayangkan oleh JTBC. Saat ini ia sedang mempertimbangkan dengan positif," ungkap perwakilan HB Entertainment seperti dilansir dari Soompi.

Dalam drama ini, suami Go Hye Sun itu akan berperan sebagai calon Pastor bernama Ryu Eun Ho. Ia memiliki penampilan dan kepribadian yang bersih, jernih, dan tenang.

Selain Ahn Jae Hyun, beberapa nama lain seperti Seo Hyun Jin, Lee Da Hee, dan Lee Min Ki juga tengah mempertimbangkan tawaran tersebut. Jika mereka menerimanya, Seo Hyun Jin akan berperan sebagai karakter utama wanita, Han Se Kye. Kemudian, aktor Because This Is My First Life, Lee Min Ki akan berperan sebagai direktur bandara, Seo Do Jae. Sementara, Lee Da Hee akan banyak beradu akting dengan Ahn Jae Hyun, karena dia ditawari peran Kang Sa Ra yang jatuh cinta dengan karakter Ahn Jae Hyun.

Drama The Beauty Inside diadaptasi dari film Amerika berjudul serupa yang dirilis pada 2012. Kisahnya sempat diangkat ke layar lebar Korea oleh sutradara Baek Jong Yul, pada 20 Agustus 2015. Selama penayangannya, film tersebut menjual 2 juta tiket dengan pendapatan sekitar USD14,7 juta.

Dalam versi film, The Beauty Inside bercerita tentang seseorang yang selalu terbangun di tubuh berbeda akibat fenomena supernatural. Ada banyak aktor dan aktris yang terlibat di film ini seperti Han Hyo Joo, Park Seo Joon, Seo Kang Joon, Lee Jin Wook, Yoo Yeon Seok, Chun Woo Hee, Juri Ueno, hingga almarhum Kim Joo Hyuk. Namun dalam versi drama, pertukaran tubuh akan terjadi pada karakter utama wanita.

Baca Juga: Usai Syuting Game of Thrones, Kit Harington Bakal Potong Rambut

Apabila Ahn Jae Hyun menerima tawaran tersebut, ini akan menjadi drama pertamanya dalam satu tahun. Pada Juli 2017, ia bermain dalam drama berjudul Reunited Worlds.

Dalam drama tersebut ia beradu akting dengan Yeo Jin Goo dan Lee Yeon Hee. Drama yang tayang di SBS ini mendapatakan rating sekira 6,7 persen selama 40 episode penayangannya.

(LID)