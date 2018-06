LOS ANGELES - Majalah Variety merilis daftar Pemimpin Industri Musik Internasional 2018. Menariknya, ada nama Lee Soo Man, pendiri SM Entertainment dan Bang Shi Hyuk, CEO sekaligus Eksekutif Produser BigHit Entertainment di dalam daftar tersebut.

Baca Juga: Baim Wong Akan Tunangan, Begini Ungkapan Bahagia Chicco Jerikho

Dalam situs resminya, Variety mengungkapkan 34 orang yang masuk dalam daftar tersebut sukses melakukan terobosan dalam industri musik dunia. Mereka dinilai kreatif, cerdas, dan bersemangat dalam mendongkrak konsumsi musik dunia.

Daftar itu didapatkan setelah komunitas musik dunia bertemu dalam Konferensi Internasional Midem yang digelar Cannes, Perancis, 5-8 Juni 2018. Konferensi itu merupakan event musik tahunan berbasis business to business (B2B).

Bang Shi Hyuk masuk dalam daftar tersebut berkat sukses bersejarah boy band asuhannya, BTS. Majalah itu menggarisbawahi kesuksesan grup itu menembus chart Billboard 200, tur konser Amerika Utara dan Eropa yang ludes terjual, hingga menjadi brand ambassador sejumlah produk fesyen dan gaya hidup global.

Sementara Lee Soo Man diketahui sebagai pioner industri musik K-Pop dengan mendirikan salah satu agensi hiburan terbesar di Korea Selatan. Agensi itu merupakan rumah bagi sederet musisi kenamaan Korea, seperti Super Junior, BoA, Girls’ Generation, EXO, dan Red Velvet.

Baca Juga: Kebelet Punya Anak, Vidi Aldiano Lakukan Gladi Resik Jadi Bapak

Selain kedua tokoh asal Korea Selatan tersebut, daftar tersebut juga diisi oleh sederet nama besar lainnya. Stu Bergen, CEO of International And Global Commercial Services Warner Music Group; Adam Granite, Executive VP of Market Development Universal Music Group; hingga Scarlett Li, Head of Music, Co-Founder of China Media Capital Zebra Media.

(LID)