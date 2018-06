Tahun ini anniversary nya pas Lebaran. Abis renovasi rumah, bayar uang sekolah Devon setahun ke depan, bayar THR sana sini plus infal lalu bokek HAHAHAHAH Jadi thn ini di rumah aja 😁 Nggabisa dinner juga anaknya mau dikemanain πŸ˜‚ Malah mulai halu, saya bilang kado anniversarynya renovasi aja ya πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚. Suami bilang kado anniversarynya TV curve yang dia baru beli 😠😠😠Intinya kita ngga nyiapin kado aja sih muahahah We might not have everything we want, but we have everything that we need. Im grateful for everything. Im grateful for you. Happy 6th Anniversary my darling @krisnasidarta ! Forever more to go! 😁😁😁 Unicorn cake & cupcakes from @blessingangelpastries 😍

