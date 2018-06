SEOUL - Aktris Jung In Sun dipastikan kembali ke layar kaca lewat drama terbaru MBC, Terius Behind Me. "Ini akan menjadi proyek pertama Jung In Sun setelah tampil di drama populer Go Go Waikiki, pada awal tahun ini," ungkap perwakilan MBC, seperti dilansir dari Soompi.

Tim produksi MBC mengungkapkan, aktris 27 tahun tersebut merupakan pilihan tertepat untuk memerankan karakter Go Ae Rin. "Kami percaya, dia akan menampilkan chemistry yang hebat dengan sang pemeran utama pria (So Ji Sub). Karena ini adalah proyek komedi romantis berkualitas tinggi,” imbuh MBC.

MBC meminang Jung In Sun, setelah aktris Goblin, Yoo In Na dan bintang Tunnel, Lee Yoo Young menolak tawaran tersebut. Yoo In Na lebih memilih bergabung dalam program Good Coffee Shop, yang mana dia menjadi salah satu pemilik kedai kopi. Sementara Lee Yoo Young menyambut pinangan SBS untuk bermain dalam Dear Judge.

Menariknya, Jung akan kembali berlakon sebagai ibu tunggal, serupa dengan perannya dalam Go Go Wakiki. Dia akan beradu akting dengan aktor senior So Ji Sub yang memastikan keterlibatannya dalam drama tersebut, sejak Februari 2018.

Ji Sub akan berperan sebagai Kim Bon, seorang agen legendaris di National Intelligence Service (NIS) yang menguak konspirasi besar di balik kasus hilangnya suami Go Ae Rin (Jung In Sun). Selain kedua aktor tersebut, drama ini juga akan dibintangi aktris Im Se Mi.

Terius Behind Me akan diarahkan oleh sutradara Park Sang Hoon, yang sebelumnya menggarap sejumlah drama hits, seperti To the Beautiful You dan Jang Bori is Here. Sementara skenario serial itu diserahkan kepada Oh Ji Young, penulis naskah drama Shopping King Louis.

Serial yang mengawinkan genre misteri dengan komedi romantis itu akan digarap oleh MBC bersama rumah produksi Mong Jak So Co. Belum banyak informasi terkait produksi drama ini, namun MBC menargetkan ia tayang pada September 2018.

