LOS ANGELES - Penyanyi Robbie Williams membuat ulah pada pembukaan pesta sepak bola dunia terbesar dunia, FIFA World Cup 2018, pada Kamis malam (14/6/2018) waktu setempat. Lelaki 44 tahun tersebut, memicu kontroversi karena mengacungkan jari tengahnya ke arah kamera.

Robbie Williams diketahui membawakan tiga tembang hits miliknya saat tampil di Stadion Luzhniki, Moskow, Rusia. Ketiga lagu itu adalah Let Me Entertain You, Angels, dan Feel. Pertunjukan semula berjalan lancar, hingga ia secara tiba-tiba mengucapkan, "Aku akan melakukan ini secara gratis!" sambil mengacungkan jari tengahnya di hadapan kamera.

Beberapa stasiun televisi yang menyiarkan pembukaan Piala Dunia 2018 memutuskan untuk memotong bagian itu. Namun, Fox, salah satu stasiun TV terbesar asal Amerika Serikat, tetap menyiarkannya secara penuh.

Terkait hal tersebut, Fox pun akhirnya memberikan konfirmasi dan meminta maaf kepada publik.  "Karena disiarkan secara langsung, kami tidak tahu apa yang akan terjadi selama pertunjukan. Karena itu, kami sangat meminta maaf," ungkap Fox seperti dilansir dari BBC, Jumat (15/6/2018).

Belum ada klarifikasi dari Williams terkait aksi nyelenehnya tersebut. Namun yang pasti, tindakannya tersebut bisa mendatangkan sanksi hukumnya. Berdasarkan regulasi setempat, sejak tahun 2014 Rusia melarang penggunaan kalimat atau simbol makian dalam industri seni.

Siapa saja yang melanggar regulasi itu akan dikenakan sanksi berupa denda senilai USD70 (Rp980.000) dan USD1.400 (Rp19,6 juta), tergantung apakah pelaku perorangan, lembaga pemerintahan, atau organisasi.

Tak lama setelah pertunjukan itu, publik kemudian merespons aksi tak pantas Williams tersebut. Bernada tak percaya, seorang netizen bertanya, "Apakah Robbie Williams mengacungkan jari tengahnya saat ini atau aku hanya berkhayal?" lewat Twitter.

Hal itu direspons warganet lainnya dengan, "Sedang menonton Fox dan melihat adegan Robbie Williams memamerkan jari tengahnya kepada penduduk dunia. Oh Tuhan, aku mencintai Piala Dunia."

Sementara seorang netter lainnya mempertanyakan apa yang mendasari pelantun She's The One tersebut bertindak sejauh itu. "Tindakan Robbie Williams memaki di depan kamera pada acara pembukaan Piala Dunia menunjukkan betapa bodoh dan tak berkelasnya dia. Hal itu sangat tak sopan. Tapi ya tentu saja, dia akan tetap menerima bayaran jutaan dolar untuk itu," kicaunya.

(SIS)