SEOUL - Jelang comeback-nya, A Pink tengah disibukkan syuting video musik untuk single terbaru mereka. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh agensi grup yang debut pada 2011 tersebut, Plan A Entertainment.

"A Pink sedang mempersiapkan comeback mereka, dengan tujuan untuk kembali pada minggu pertama bulan Juli 2018. Bahkan, mereka menyelesaikan syuting untuk video musik mereka baru-baru ini," ungkap Plan A Entertainmnet, seperti dilansir dari Soompi, Kamis (14/6/2018).

Mereka menambahkan, "Kami saat ini sedang membahas detail yang diperlukan sebelum comeback mereka dimulai."

Selain itu, agensi yang menaungi penyanyi Huh Gak itu, memastikan jika Park Chorong cs akan mencoba sesuatu yang baru dalam comeback kali ini.

Mereka akan menampilkan album dan aksi panggung dengan konsep yang berbeda. Hal tersebut pastinya menjadi angin segar bagi para Pink Panda (fans A Pink), karena project ini akan menandai kembalinya 6 personel dalam waktu satu tahun.

Album terakhir mereka adalah mini album bertajuk, ‘Pink Up’, yang dirilis pada Juni 2017.

‘Pink Up’ mampu menduduki puncak tangga album Gaon saat pertama dirilis. Adapun album itu berisi 7 single, di antaranya Five, Kok Kok, Eyes, Like!, Evergreen, Always, dan Five.

Untuk tema albumnya sendiri, mereka masih belum bergeser dari konsep yang sering diusung pada karya-karya sebelumnya. Eunji cs masih menggunakan konsep girl next door dengan kesan cute, lugu, dan feminim.

Untuk informasi, sebelumnya APink pernah merilis single khusus, pada 19 April 2018. Lagu berjudul Miracle itu mengusung genre R&B dengan orkestra dan piano melodi. Hal ini memberi perbedaan dengan lagu-lagu A Pink sebelumnya.

Miracle dirilis untuk merayakan ulang tahun ke-7 Apink. Menariknya, penjualan lagu tersebut didonasikan untuk membantu anak-anak penyandang cacat.

Nah, apakah kalian sudah tidak sabar menantikan comeback mereka? Tunggu ya.

