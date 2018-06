SEOUL - Drama terbaru tvN, What’s Wrong With Secretary Kim? kembali merilis still terbaru untuk menggoda para penonton, Selasa (12/6/2018). Rangkaian foto-foto tersebut menampilkan adegan romantis yang dialami oleh kedua pemeran utama, Lee Young Joon (Park Seo Joon) dan Kim Min So (Park Min Young).

Melansir Soompi, salah satu foto menampilkan Lee Young Joon dan Kim Mi So yang duduk bersama di perpustakaan yang gelap. Kim Mi So tampak membaca sebuah buku, ia membolak-balik halaman demi halaman.

Sementara tangan satunya memegang senter handphone sebagai penerangan. Adegan lebih menarik ketika foto lainnya memperlihatkan Lee Young Joon yang menatap dalam-dalam sosok Kim Mi So yang duduk di sebelahnya.

Lebih lanjut, untuk menanggapi stills terbaru mereka, pihak drama, Studio Dragon memberikan komentarnya, "Adegan ini ketika Lee Young Joon dan Kim Mi So berada di perpustakaan.

- Baca Juga: Park Seo Joon Mendadak Jadi Bs Arogan

Kemudian lampu tiba-tiba padam karena adanya mati listrik. Akan sangat menyenangkan untuk melihat Lee Young Joon dan Kim Mi So saat mereka saling merasakan emosi melalui kegelapan yang tak terduga."

Nah, untuk yang penasaran dengan adegan tersebut, kalian harus melihat episode 3 dan 4 drama What’s Wrong With Secretary Kim. Ia akan mengudara kembali pada 13 dan 14 Juni 2018, pukul 21.30 malam KST, di tvN.

Untuk yang belum tahu, drama yang perdana tayang pada 6 Juni 2018 ini diangkat dari webtoon populer dengan judul yang sama.

Selain Park Seo Joon dan Park Min Young, drama ini juga menampilkan Lee Tae-hwan, Chansung 2PM, dan Kang Ki-young.

Kisahnya tentang, seorang putra pewaris perusahaan besar yang dikenal sombong dan arogan. Sang pewaris tahta itu selalu saja berselisih pendapat dengan sekretaris pribadinya.

Drama ini disutradarai oleh Park Joon Hwa, dia adalah sutradara di balik sejumlah drama populer, seperti Because This is My First Life dan Let’s Eat. Selain itu, tayangan perdana-nya mampu menarik perhatian penonton sebesar 6,4 persen, sehingga patut untuk dinanti.

(edh)